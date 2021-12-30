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TIMETURK / YAŞAM / Elon Musk'tan gençlere 5 önemli tavsiye

Elon Musk'tan gençlere 5 önemli tavsiye

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk başarılı olmak isteyen gençler için tavsiyeler verdi. Musk beş farklı öneride bulundu.

2 Saat Önce
2021-12-30 11:29:23
Elon Musk'tan gençlere 5 önemli tavsiye

Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan gençlere tavsiyeler geldi. Bir podcaste katılan Musk, başarılı olmak isteyenlere beş tavsiyede bulundu.

"FAYDALI OLUN"

Musk'ın ilk tavsiyesi "faydalı olun" yönündeydi. Musk, "İnsanlara ve dünyaya faydalı işler yapın. Faydalı olmak çok ama çok zordur" dedi. Musk'a göre faydalı işler yapan bir kişi değerli bir yaşama sahip.

TOPLUMA KATKIDA BULUNUN"

Elon Musk'ın ikinci tavsiyesi de ilkiyle oldukça ilişkili. Elon Musk'a göre başarılı olmak isteyen topluma aldıklarından daha çok vermeli. Musk, "Topluma pozitif bir net kat katkıda bulunun. Bu amaçlanması gereken bir şey" şeklinde konuştu. Musk ayrıca dürüst bir şekilde işini yapanlara oldukça saygı duyduğunu söyledi.

LİDER OLMAYA ÇALIŞMAYIN

Dünyanın en zengin insanı Musk gençlere lider olmaya çalışmayın tavsiyesiyle geldi. Musk'ın düşüncesine göre Çoğu zaman lider olmasını istediğimiz insanlar, lider olmak istemeyen insanlardan oluşuyor.

KİTAP OKUYUP, BİLGİYİ SİNDİRİN

Elon Musk, çocukken ansiklopediler okuduğunu belirterek, "İnsanları daha çok fazla kitap okumaları yönünde teşvik ediyorum. Olabildiğince çok bilgiyi sindirin ve bilgi dünyasında kabul görebilecek kadar genel kültür inşa etmeye çalışın" dedi.

BAŞKALARIYLA KONUŞUN

Elon Musk'ın son tavsiyesi ise başkalarıyla konuşmak oldu. Musk, "Hayatı farklı yaşayan, farklı sektörlerden mesleklerden ve yeteneklerden insanlarla konuşutun. Öğrenebildiğiniz kadar çok öğrenin" diye konuştu.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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