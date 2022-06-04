Elon Musk'ın babası: Katı ve sert bir babaydım, sözüm kanun gibiydi

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'un 76 yaşındaki baba Errol Musk, 'Katı ve sert bir babaydım. Sözüm kanun gibiydi' dedi. Elon'ın hırsının kendisinin bu maço yetiştirme tarzından etkilendiğini belirten baba Musk, 'Bu bizim varolma biçimimizdi. Olabileceğimizin en iyisi olmaya çalıştık' ifadelerini kullandı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk 'anlaşılması zor' bir karakter olarak tarif ediliyor. Musk her ne kadar ekranlarda, haberlerde ve sosyal medyada sıkça yer alsa da, çocukluğuna ilişkin çok şey bilinmiyor.

Oğlunu küçük yaşlardan itibaren disiplinli yetiştirdiğini söyleyen 76 yaşındaki baba Errol Musk, Güney Afrika'nın Cape Town kenti yakınlarındaki Langebaan sahil beldesindeki evinde AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Katı ve sert bir babaydım. Sözüm kanun gibiydi." diyor.

Elon'ın hırsının kendisinin bu maço yetiştirme tarzından etkilendiğini belirten baba Musk, "Bu bizim varolma biçimimizdi. Olabileceğimizin en iyisi olmaya çalıştık"

Elon Musk, 28 Haziran 1971'de Pretoria'da bir mühendis ve emlakçı olan Errol ile Kanadalı bir model olan Maye'in çocuğu olarak dünyaya geldi.

Güney Afrika'yı kendi jenerasyonun birçok insanı gibi, askerlik hizmetinden kaçınmak için terk etti.

Anne babasının tartışmalı şekilde biten boşanmasının ardından çoğunlukla babasıyla birlikte yaşadı.

Errol Musk, "9 yaşındayken, annesinin evinden ayrıldıktan sonra, bir sabah gülümseyerek, tek başına bir gece trenine binerek istasyona geldiğini gördüm" diyor.

Sık sık mutsuz bir çocukluk geçirdiğinden bahseden Elon'un babası, kendisinden 42 yaş küçük eski eşinin kızından bir çocuk sahibi olmuş. Elon bu olaydan sonra babasıyla arasında mesafe koymuş.

Babası bu olayla ilgili AFP'ye "Elon bunun doğru olmadığını düşünüyordu. Ben ise hayatı olduğu gibi kabul ediyorum," diyor.

Bir kırılma noktasından sonra aralarının yeniden düzeldiğini söyleyen babası Errol, kendi babasıyla olan ilişkisini şu şekilde anlatıyor:

"Geçmişe dönüp, babamla olan ilişkimi düşünüyorum hep. O ordu görevli bir askerdi, çok konuşmazdık. Pazar günleri ona 'merhaba baba' derdim, kalkıp bulmaca çözmeye giderdi."

Errol, oğlu Elon ile olan ilişkisinin de çok farklı olmadığını kabul ediyor.

Twitter'daki tartışmaları ve aykırı çıkışlarıyla bilinen Elon Musk için "zeki ve oynamayı seven biriydi" diyen babası, oğlunun dört yaşındayken bile oturup siyaset ve iş dünyasıyla ilgili haberleri dinlediğini söylüyor.

"Günün birinde Elon, büyüdüğünde milyoner olacağını söyledi" diyor babası. Çocukken, bir yetişkinle aralarında geçen diyalogda karşısındakine "bence sen salaksın" dediğini aktaran babası, "Tipik Elon. İnsanlara gerçeği söylemek onun doğasında var." diyor.

Babasının anlattığına göre bir gün yine Elon, babası intihar etmiş olan sınıf arkadaşına incitici bir söz kullanıyor. Bunun üzerine çocuk Elon'u merdivenlerden aşağı itiyor ve hastaneye gitmek zorunda kalıyorlar. Elon'un o olayda çizgiyi aştığını söyleyen babası, daha sonra oğlunu prestijli Pretoria Erkek Lisesi'ne yazdırmış.

Oğlunun oldukça 'kibar' ve 'cömert' olduğunu belirten Errol Musk, şu ifadeleri kullanıyor:

"Elon çok duyarlı bir insan. İnsanlığı kurtarmak istediğini söylediğinde gerçekten bunu istediği için söylüyor. Bu bir slogan değil."

Kaynak: Euronews Türkçe .