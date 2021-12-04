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TIMETURK / YAŞAM / Elon Musk hakkında çarpıcı iddia!

Elon Musk hakkında çarpıcı iddia!

Müzisyen Courtney Love ile Tesla'nın CEO'su Elon Musk arasında Twitter'da bir sürtüşme yaşandı. Bu sırada Love, Musk'ın özel e-postalarına sahip olduğunu söyledi.

37 Dakika Önce
2021-12-04 13:26:56
Elon Musk hakkında çarpıcı iddia!

Amerika Birleşik Devletleri Vermont Senatörü Bernie Sanders, 13 Kasım‘da kişisel Twitter hesabından bir tweet paylaştı. Bunun üzerinde Tesla'nın CEO'su Elon Musk, konuyla alakalı bir alt yorum ekledi. Bunu gören müzisyen Courtney Love, dün itibariyle Elon Musk'a cevap verdi. Bu bağlamda Musk'ın özel e-postalarının kendisinin elinde olduğunu belirtti.

Bernie Sanders‘ın tweet'ine Elon Musk, “Hala hayatta olduğunu unutup duruyorum.” yorumunu yaptı. Sanders'tan bunun üzerine herhangi bir yanıt gelmedi. İşte bu noktada Courtney Love devreye girdi. Love, Musk'a bir soru yönetti, Musk'tan ise hâlâ bir cevap alamadı.

Courtney Love, Elon Musk'ın özel e-postalarına sahip olduğunu söyledi

Courtney Love, tweet'inde, “str8, erkek, PayPal mafya e-posta grubunuzu biliyor musunuz? Bu konuda MONTHS için bcc'deydim” dedi. Bu mesajın altına Love, Elon Musk‘a göndermeler yapmaya devam etti. “@elonmusk rahatlayın. Ben iyi bir kraliçeyim. Kapitalizm ve Amerikan rüyası sana iyi geldi. İyi ol.” sözlerini ekledi.

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Courtney Love...

Love‘ın Twitter‘da oldukça büyük bir gücü var. Eski avukatı Rhonda Holmes, Love'ın alenen tweet'lediği hatalı bir DM'in itibarını zedelediğini söyleyerek ona dava açmıştı. 2014‘te bir jüri, silinen tweet'ten Love'ın sorumlu tutulmaması gerektiğine karar verdi. Böylece dava kapanmış oldu.

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Elon Musk, Love'a henüz bir yanıt vermedi

Şu anlık Musk, Love'a alenen bir yanıt vermedi. Ancak bakıldığında Courtney Love'ın Musk'ın kişisel e-postasına gerçekten sahip olduğu ortaya çıkıyor. Bu noktada Musk'tan yanıt gelmemesi, sorunun aralarında çözüldüğünü ortaya koyuyor. Yine de konu hakkında kesin bir yargı yok.

Kaynak: shiftdelete.net

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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