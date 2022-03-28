Elon Musk en çok korktuğu şeyi açıkladı

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, hayatta en çok korktuğu şeyleri açıkladı, en büyük umudunu paylaştı. Putin'in kendisinden daha zengin olduğunu düşündüğünü ifade eden ünlü teknoloji girişimcisi, Rusya-Ukrayna savaşına dair düşüncelerini de paylaştı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Insider'a verdiği kapsamlı röportajda en büyük korkusu ve umudunun yanı sıra Rusya - Ukrayna savaşına yönelik düşüncelerinden bahsetti. Ünlü teknoloji girişimcisi aşk hayatına dair de açıklamalar yaptı.

Tesla'nın CEO'su elektrikli otomobil şirketinin ABD'nin Fremont kentindeki fabrikasında Mathias Döpfner'in sorularını yanıtladı. Hayatta en çok neden korktuğu sorulduğunda Musk şunları dile getirdi:

İnsanlığın karşı karşıya olduğu varoluşsal tehditler neler? Doğum oranı hakkında konuşmak için çok zaman harcadım. İnsan uygarlığının geleceğine yönelik en büyük tehdit bu olabilir. Bir de yapay zekanın ters gitmesi endişesi var. Bence dini radikalleşme de başka bir kaygı.

Musk en büyük umudununsa insanlığın Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir kurması olduğunu söyledi.

"KENDİMİ ÇOK YALNIZ HİSSEDİYORUM"

SpaceX'in CEO'su mutlu olmak için hem iş hem de aşk hayatından tatmin olunması gerektiğini belirtti. Birlikte iki çocuk sahibi olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes'tan yakın zamanda ayrılan Musk şu an orta düzeyde mutlu olduğunu aktardı. Musk yalnızlık hakkındaki fikirleriniyse şu ifadelerle açıkladı:

"Yalnız hissettiğim zamanlar oluyor. Eminim herkesin yalnız olduğu zamanlar vardır. Ama bu epey temel bir şey. Yıldız gemisi roketi üzerinde çalışıyorsam ve küçük evimde tek başıma kalıyorsam, özellikle de köpeğim yanımda değilse kendimi çok yalnız hissediyorum."

Geçen yıl temmuzda Musk'ın 35 metre karelik prefabrik bir evde yaşadığı gündeme gelmişti.

RUSYA AÇIKLAMASI

Musk röportajda Rusya - Ukrayna savaşına dairse şunları söyledi:

Bu devirde böyle şeyler görmek şaşırtıcı. Genellikle bu tür şeylerin ötesine geçtiğimizi düşünürdüm.

"Putin'in Ukrayna'yı ele geçirmesine izin veremeyiz" diyen Tesla'nın CEO'su, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in izleyeceği stratejiye yönelik şu ifadeleri kullandı: "En iyi tahminim ülkenin doğudaki üçte birlik kısmını ele geçirmeye çalışacağıydı. Açıkçası konuşmaları dinlediyseniz Ukrayna'nın en azından önemli bir kesiminin Rusça konuştuğu kısımları için çabalayacağı açık. Bunu zaten Gürcistan'da yaptı."

"ÇATIŞMALARDA YARDIMCI OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Musk, "Savaşta stratejik bir silah mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi: "Çatışmalarda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. En iyi ihtimalle geleceğin iyi olma olasılığını artıracak bir dizi eylemi hayata geçirmeye çalışırım. Ve açıkçası bazen bu konuda hatalar yapıyorum. Geleceğin insanlık için iyi olmasını sağlamak adına en muhtemel olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum."

Independent Türkçe'nin aktardığı bilgiye göre; internete erişimin aksamaması için Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink'i Ukrayna'da şubatta kullanıma açmıştı.

Musk, Rusya ve Çin'in bu uyduları hedef alması durumunda ne olacağı hakkında da, "Umarım bunu bir teste tabi tutmak zorunda kalmayız ama sanırım uyduları, onların uydulara atabileceği füzelerden daha hızlı gönderebiliriz" dedi.

Musk nükleer enerji santrallerine dair düşüncelerini de net bir şekilde dile getirdi. Nükleerin en hızlı enerji üretme yöntemi olduğunu belirten teknoloji girişimcisi kapatılan santrallerin de yeniden açılması gerektiğini söyledi. Musk bu santrallerin kapatılmasını "çılgınlık" diye niteledi.

"İNSANLIĞIN DAHA UZUN YAŞAMASI İÇİN..."

Dünyanın en zengin ismi ayrıca insanların daha uzun süre yaşaması için çaba gösterilmesi gerekmediğini düşündüğünü söyledi. Uzun yaşamanın insanların fikirlerini değiştirmesinde etkili olmadığını belirten Musk, "eski fikirlere takılıp kalmamak" gerektiğini ifade etti. 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'a atıfla Musk, ABD'nin çok ama çok yaşlı kişiler tarafından yönetildiğini söyledi. .