Elif Bulem Ünver kimdir?

Elif Bulem Ünver 1985 yılında Ankara ‘da dünyaya geldi. Tahsil hayatına Ankara’da başlayan Elif Bulem Ünver lise eğitimi sonrasında Gazi Üniversite’sinde eğitimini tamamladıktan sonra dünya evine girdi.

Üniversite eğitimi sonrasında Elif Bulem Ünver 2004 yılında güzellik sektörüne girerek iş hayatına atıldı. 5 yıl boyunca kozmetik dünyasında satış temsilciliği ve yöneticilik yapan Ünver daha sonra aldığı eğitimler sonrasında cilt bakım uzmanı olarak hizmet vermeye başladı.

2018 yılında ticaret hayatına atılan Elif Bulem Ünver Bodrum'da tam teşekküllü bir cilt analiz merkezi açarak hizmet vermeye başladı. Cilt bakım uzmanı olarak verdiği başarılı hizmetler sonrasında iki kez ödül alan Ünver aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen lider markalarından biri olan Elyabeautybodrum'un kurucusudur. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde cilt bakım merkezleri açmak için çalışmalara start veren Elif Bulem Ünver iki çocuk annesidir. .