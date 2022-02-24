DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Elif Bulem Ünver kimdir?
Fatih Tezcan'dan Türkiye'yi kötüleyenlere çıkış: Yardımcı olur musunuz?
Rus rublesi ne kadar düştü? Ruble ne kadar oldu? Rusya borsasında son durum ne?
Ukrayna tarafında alınan ilk Rus esirleri
ABD Büyükelçisi: 'Türkiye'nin iyi niyetli ve dostça diplomasi çabalarını takdir ediyoruz''
Çin savaş gemileri Tayvan sınırına girdi
Napoli - Barcelona maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Slavia Prag - Fenerbahçe maçını canlı izle! EXXEN CANLI
ANALİZ: Kripto piyasası şu anda nasıl gidiyor?
Avrupa ülkelerinde Rusya'yı kınama yürüyüşü yapıldı!
Rus ordusu Çernobil'e girdi
'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' tartışması büyüyor!
İşte Boris Johnson'un Rusya'ya yaptırımları
ABD Başkanı Biden: Rusya'ya yıkıcı yaptırımlarımız olacak
Oğlum 3. bölüm tek parça izle | Oğlum dizisinin son bölümü (3.bölüm) full HD

TIMETURK / YAŞAM / Elif Bulem Ünver kimdir?

Elif Bulem Ünver kimdir?

Elif Bulem Ünver 1985 yılında Ankara ‘da dünyaya geldi. Tahsil hayatına Ankara’da başlayan Elif Bulem Ünver lise eğitimi sonrasında Gazi Üniversite’sinde eğitimini tamamladıktan sonra dünya evine girdi.

9 Dakika Önce
2022-02-24 22:34:37
Elif Bulem Ünver kimdir?

Üniversite eğitimi sonrasında Elif Bulem Ünver 2004 yılında güzellik sektörüne girerek iş hayatına atıldı. 5 yıl boyunca kozmetik dünyasında satış temsilciliği ve yöneticilik yapan Ünver daha sonra aldığı eğitimler sonrasında cilt bakım uzmanı olarak hizmet vermeye başladı.

2018 yılında ticaret hayatına atılan Elif Bulem Ünver Bodrum'da tam teşekküllü bir cilt analiz merkezi açarak hizmet vermeye başladı. Cilt bakım uzmanı olarak verdiği başarılı hizmetler sonrasında iki kez ödül alan Ünver aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen lider markalarından biri olan Elyabeautybodrum'un kurucusudur. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde cilt bakım merkezleri açmak için çalışmalara start veren Elif Bulem Ünver iki çocuk annesidir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş