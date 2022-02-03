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Eksi 30'ları gören hava ayakta dondurdu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan iki kişi, donmuş kurt buldu. Kentte geçen ay hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düşmüştü.

9 Dakika Önce
2022-02-03 17:51:46
Eksi 30'ları gören hava ayakta dondurdu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan grup, ayakta donmuş kurt buldu. Kentte geçen ay yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düşmüştü.

Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt ile karşılaştı. Kurdun yanına yaklaşan grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu fark etti. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. .

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