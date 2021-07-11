DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Ne zaman öleceğim?' sorusunu yanıtlayan çevrimiçi hesap makinesi geliştirildi
Ankara simit fiyatları açıklandı
Kritik kabine toplantısı yarın: Gündem bayram tatili
Papa Francis ameliyattan sonrası ilk kez görüntülendi
Pereira 5 ismi kamptan gönderdi
Türk Komünistleri ile Yunan Komünistleri Midilli Adası’nda buluştu
Pakistan'dan dikkat çeken KKTC paylaşımı
Ekseni Dünya'nınki gibi eğik gezegenlerde yaşanılabilir mi?
Rusya bu kez Yunan savaş gemisini hedef aldı!
Gelecek Partili Özdağ’dan Sedat Peker'e övgü
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik
85 şirkete elektrik üretim lisansı verildi
ABD’de felaketler eksik olmuyor
Türkiye'nin otomotiv üretimi yüzde 23 arttı
Öldürülen Moise'nin eşi konuştu: Delik deşik olmuştu

TIMETURK / YAŞAM / Ekseni Dünya'nınki gibi eğik gezegenlerde yaşanılabilir mi?

Ekseni Dünya'nınki gibi eğik gezegenlerde yaşanılabilir mi?

Ekseni Dünya'nınki gibi eğik gezegenlerin, bitkiler ve hayvanlar gibi kompleks yaşam formlarına ev sahipliği yapma ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi.

57 Dakika Önce
2021-07-11 16:05:28
Ekseni Dünya'nınki gibi eğik gezegenlerde yaşanılabilir mi?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Forbes'un haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) finanse ettiği yeni bir araştırmanın bulguları, Goldschmidt JeoKimya Konferansı'nda sunuldu.

Araştırma, yıldızları etrafında eğik bir eksenle dönen gezegenlerin atmosferlerinde, insanoğlunun bildiği yaşam için kilit öneme sahip oksijenin varlığının daha yüksek olasılık olduğunu ortaya koydu.

Çalışma ekibinin lideri Purdue Üniversitesinden Stephanie Olson, "Eksenleri makul ölçüde eğik olan dünyaların kompleks yaşam geliştirmesi daha olası. Bu, evrende komplike, hatta belki zeki yaşam formu arayışımızı sınırlandırmamıza yardımcı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bilim insanları, Dünya'da oksijen üretimi için gerekli koşulların sofistike modelleme çalışması sırasında eksen eğikliğinin oksijen üretimine etkisini keşfetti.

Uzmanlar modelleme çalışması sırasında Dünya'nın eksen eğikliğinden ötürü dönüş hızının yavaşladığını, günlerin uzadığını, kıtaların geliştiğini, yüzey basıncının arttığını ve okyanus akıntılarının, oksijen üretimini artırabilecek biçimde değişime uğradığını tespit etti.

Gök bilimciler, bir gezegenin yıldızına uzaklığının, yaşam için elverişli olup olmadığına işaret ettiğini düşünüyor.

Yıldızına konumu bakımından Goldilocks Bölgesi'nde bulunan bir gezegenin yüzeyinde, sıvı halde su bulunabileceği varsayılıyor.

Bitkiler ve hayvanlar gibi kompleks yaşam formları için oksijenin kritik öneme sahip olduğu biliniyor.

Dünya'nın 23 derece olan eksen eğikliğinin mevsimlerin oluşmasında da belirgin etkisi bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH