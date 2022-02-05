Ekranların sevilen yüzü Erkan Şamcı koronavirüse yenik düştü
Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle 63 yaşında vefat etti.
2022-02-05 09:48:45
Özellikle gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriye tanınan Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüse yenik düştü. Acı haberi Şamcı'nın eşi Instagram'dan duyurdu.
“Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye'de Rıdvan Cami'nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…”
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