Ekmeğinize sahip çıkıyor musunuz?

Ülkemizde günlük ortalama 100 milyon ekmek yapılırken günde 10 milyona yakın, yılda 3.6 milyar ekmeği ise israf ediyoruz.

Avrupa Birliği ülkelerinde ekmek pazarı 32 milyon ton civarında. Ekmek tüketimi alışkanlıkları AB içinde oldukça farklı. Ancak çoğu ülkede yılda kişi başı ortalama 50 kilogram ekmek tüketiliyor. En yüksek tüketim seviyeleri Bulgaristan'da (yaklaşık 95 kilogram). En düşük tüketim ise İngiltere'de (yaklaşık 32 kilogram).The Gira European bakery Company Panaroma verilerine göre Avrupa'da tüketilen unlu mamuller pazarının değer olarak yüzde 79'unu ekmek oluşturuyor.

Ülkemizdeki ekmek türleri ve özellikleri

Unlu mamul sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre; ülkemizde günlük ortalama 100 milyon ekmek yapılırken günde 10 milyona yakın, yılda 3.6 milyar ekmeği ise israf ediyoruz.

Beslenmesine özen gösterenlerin en çok tercih ettiği ekmeklerden biri olan karışık tahıllı ekmeğin içinde genelde çavdar ve buğday unu, arpa, yulaf, mısır gibi tahıllar bulunur.

Peki ülkemizde en yaygın hangi ekmekler tüketiliyor ve bunlar hangi özelliklere sahip:

Tam buğday ekmeği: Ürünlerinde yalnızca tam buğday taneleri bulunur.Pek çok beyaz ve buğday ekmeğinde kepek ve rüşeym (tohumun üremesini ve çimlenmesini sağlayan kısmı) alınır. Çekirdeğin üç parçasının da saklanması ekmeğin daha besleyici olduğu ve vücudumuzda sindiriminin daha uzun sürdüğü anlamına gelmektedir. Tam buğday ekmeği yalnızca tam buğday unu içeriyor.

Çavdar ekmeği: Çavdar tahılı unu ile yapılan bir ekmek türü. Tam çavdar ekmeğinin temel özelliği, bol life sahip olması ve kalori barındırmaması. Doğal bir lif kaynağı olması ve kalori barındırmaması bakımından, çeşitli sebeplerle sağlık sorunları yaşayan ya da kilo problemi olan kişiler için tüketilmesi önerilen ideal bir ekmek türü.Tam çavdar ekmeği, çavdar lif, potasyum, magnezyum, mangan, kalsiyum, protein, demir, fosfor, B1 vitamini, tiamin, folik asit, niasin ve antioksidanlar açısından oldukça zengin.

Karabuğday ekmek: Karabuğday, son zamanlarda çok popüler bir besin haline geldi. Greçka olarak da bilinen karabuğday, kuzukulağıgiller familyasına dahil. Yüksek lif içermesiyle diyet yapanların listesinde de yer almaya başlayan Karabuğday Gluten içermemesi, kansere karşı koruyucu olması, düşük yağ içermesi ve yüksek protein oranı ile herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır.

Tandır ekmeği: Ortadoğu ve Asya'da sıklıkla yenen, ince ve oldukça gevrek bir çeşit ekmek. Yerde açılan ve etrafı çamurla sıvanmış bir çukurun içinde pişiriliyor. Yufka gibi, oklava ile bir buçuk santim kalınlığında açılmakta. Üzerine un, susam ve su serpilir. Bu bir nevi bulamaç. Bundan sonra ekmek, ocağın iç duvarlarına yapıştırılarak pişirilir. Yufka gibi bol miktarda hazırlanıp uzun müddet saklanabilir.

Bazlama: Bazlama yapmak için hamur önce beze haline getirilir sonra oklavayla açılır ve sac üzerinde pişirilir. Orta Anadolu'da yaygın olan bu ekmek çeşidinde kullanılan un karışımı bölgeye göre değişir, bazı yerlerde darı ve buğday karışımı bir un kullanılırken bazı yörelerde mısır unu da karışıma eklenir.

Ekşi mayalı ekmek: Ekşi mayalı ekmek aslında bir süredir çok revaçta ancak özellikle son dönemde evde ekmek yapma alışkanlığımız geliştikçe, bayatlamayan sağlıklı ekşi mayalı ekmeğe olan ilgi de artıyor.Ekşi mayalı ekmeğin en büyük artısı mayası sayesinde probiyotik özelliği bulunmasıdır. Sindirim sistemi açısından faydalı olduğu düşünülen ekşi mayalı ekmek, tok tutan bir besindir.

Mısır ekmeği: Mısır unu kullanılarak yapılmaktadır. Fırınlarda veya pastanelerde de günlük olarak satılan mısır ekmeği besin değeri olarak oldukça sağlıklı bir yiyecek türü. Vücudun kalori ihtiyacını giderir.

İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde sağlıklı bir besindir. Mısır ekmeği içerisinde doğal mısır yağı bulunmaktadır. Bu nedenle vücuttaki kolesterol seviyesini dengeler. E, B1 ve B2 vitaminleri bakımından zengindir.

Cilt üzerinde olumlu etkisi bulunur.

Kepek ekmeği: Kepekli ekmeğin tüketimi günümüzde hâlâ tartışma konusudur ancak birçok uzman kepek ekmeği tüketiminin faydalı olduğunu söylemektedir. Beyaz ekmek ve türevlerinin hem katkı maddesi içermesi hem de tip-2 diyabete yol açma ihtimali olması sebebiyle uzmanlar kepekli ekmeğin tüketimini önermekte.Posa ve lif bakımından oldukça zengindir. Bu zenginlik kepek ekmeğine tok tutucu bir özellik katar.Çiğnemesi zor bir ekmektir. Uzun süre çiğnendiği için tokluk hissi verir.Bağırsaklarda oluşan kolon kanserine karşı koruyucu etkiye sahip.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.