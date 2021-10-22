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Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 2.5 lira mı oldu?
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TIMETURK / YAŞAM / Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 2.5 lira mı oldu?

Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 2.5 lira mı oldu?

Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 2.5 lira mı oldu? Ekmekte zam tartışmaları sürerken İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmeğe sessiz sedasız zam geldi. Temel gıda ürünü denince akla ilk gelen ekmeğin fiyatı İstanbul'un bazı ilçelerde 2.5 lira olarak uygulanmaya başlandı. İstanbul Fırıncılar Odası ekmek fiyatının artırılması için resmi talepte bulundu. Talep eğer kabul edilirse İstanbul'un her ilçesinde 220 gramlık ekmek 2.5 liraya satılacak.

1 Saat Önce
2021-10-22 17:32:58
Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 2.5 lira mı oldu?

Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul'da ekmek 2.5 lira mı oldu? Ekmekte zam tartışmaları sürerken İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmeğe sessiz sedasız zam geldi. Temel gıda ürünü denince akla ilk gelen ekmeğin fiyatı İstanbul'un bazı ilçelerde 2.5 lira olarak uygulanmaya başlandı. İstanbul Fırıncılar Odası ekmek fiyatının artırılması için resmi talepte bulundu. Talep eğer kabul edilirse İstanbul'un her ilçesinde 220 gramlık ekmek 2.5 liraya satılacak.

Temel gıda ürünü denince akla ilk gelen ekmeğin fiyatına İstanbul'da zam geldi. Artan maliyetleri öne sürn fırıncılar ekmeğe zam yaılmasını talep ediyordu. Alınan bilgilere göre İstanbul Fırıncılar Odası da 220 gramlık ekmek fiyatların artırılması için talepte bulundu. Fırıncılar zam talebinin en büyük nedenini un fiyatlarındaki artış olarak gösterdi.

Ekmeğe zam mı geldi?

İstanbul'da zamlı ekmek fiyatları bazı ilçelerde uygulanmaya başlandı. Kadıköy, Üsküdar'ın bir kısmı, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz'da 220 gramlık ekmeğin satış fiyat 2.5 TL olarak uygulanıyor. İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam teklifi kabul edilirse İstanbul'ın tüm ilçelerinde ekmek fiyatı 2.5 liradan satılacak.

İstanbul'da ekmek 2.5 lira mı oldu?

İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmeğin satış fiyat 2.5 TL oldu.

Ekmek nedir?

Ekmek, çeşitli tahıl unundan yapılmış hamurun ateşte, sac üzerinde, tandırda, fırında veya tepside pişirilmesiyle hazırlanan temel gıda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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