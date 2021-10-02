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TIMETURK / YAŞAM / Ekipler tespit etti: 5 ton balık imha edildi

Ekipler tespit etti: 5 ton balık imha edildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, yasal boy sınırlarının altındaki 5 ton balığa el konuldu.

48 Dakika Önce
2021-10-02 21:57:31
Ekipler tespit etti: 5 ton balık imha edildi

İhbar üzerine harekete geçen Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ile koordineli olarak iki farklı araçta denetim gerçekleştirdi.

Helaldı Limanı'nda teknelerden araçlara yüklenen balıklarda yapılan incelemede, yaklaşık 5 ton yasal boy sınırlarının altında istavrit balığı tespit edildi. Ekipler tarafından balıklara el konulurken, tespit edilen balıkçı teknelerine idari para cezası uygulandı.

El konulan 5 ton istavrit balığı kanunlar çerçevesinde usulüne uygun şekilde imha edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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