20. yüzyılın ve tüm bilim tarihinin en önemli dehalarından sayılan ünlü Yahudi asıllı alman fizikçi Albert Einstein’dan yaşam üzerine öneriler: “Hayal kurun, zordan kaçmayın, seyirci kalmayın, Önyargısız ve azimli olun. Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.”

Ünlü Yahudi asıllı Alman fizikçi Albert Einstein'dan yaşam üzerine öneriler:

1. Merakınızın peşinden gidin

Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım.

Sizin merakınızı çeken nedir? Neyi en çok merak ediyorsunuz? Benim merak ettiğim neden bazı insanların başarılı olup bazılarının olamadığıdır. Bu yüzden yıllarca başarı üzerine çalıştım. Merakınızın peşinden giderseniz başarıya ulaşırsınız.

2. Barışçıl olun

Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsan ırkının kızamığıdır.

Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nasıl da nefret ediyorum.

Ben savaşı öylesine tiksinti verici ve aşağılayıcı buluyorum ki böyle iğrenç bir eyleme katılmaktansa kendimi parçalayıp yok ederim daha iyi…

Benim anlayışıma göre, savaşta adam öldürmek cinayetten başka bir şey değildir.

Aynı zamanda hem savaşa hazırlanıp hem de savaşı önleyemezsiniz.

Yalnız bir pasifist değil, militan bir pasifistim. Barış için savaşmaya gönüllüyüm. İnsanların kendileri savaşa gitmeyi reddetmediği sürece hiçbir şey savaşı durduramaz.

İnsan, savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine; barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi?

3. Mütevazi ve prensip sahibi olun

En değerli kişiler alçakgönüllü olanlardır.

İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleridir.

4. Önyargısız olun

Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

5. Azimli olun

Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum.

Belirlediğiniz yolun sonuna ulaşacak kadar sabırlı mısınız? Posta pullarının gideceği yere varasıya kadar mektuba yapışıp kalmasından ötürü çok değerli olduğu söylenir. Posta pulu gibi olun ve başladığınız işi bitirin.

Dehanın 10′da 1′i yetenek 10′da 9′u da çalışmaktır.

6. Bugüne odaklanın

İki atı aynı anda süremezsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Şimdiye odaklanın ve bütün enerjinizi şu anda yaptığınız işe verin.

7. Hayal gücünüzden vazgeçmeyin

Hayal gücü her şeydir. Sizi bekleyen güzelliklerin önizlemesi gibidir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.

Hayal gücünüz geleceğinizi belirler. Einstein şöyle der: ?Zekanın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil? Bu yüzden hayal gücünüzün hantallaşmasına izin vermeyin.

Hayal, bilimden daha önemlidir; çünkü bilim sınırlıdır. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.

8. Hata yapmaktan korkmayın

Hiç hata yapmamış bir insan yeni bir şey denememiş demektir.

Hata yapmaktan korkmayın. Eğer nasıl okuyacağınızı bilirseniz hatalar sizi daha iyi bir konuma getirebilir. Başarılı olmak istiyorsanız yaptığınız hataları üçe katlayın.

9. Anı yaşayın

Ben geleceği hiç düşünmem, ne de olsa gelecektir.

Geleceği ayarlamanın tek yolu olabildiğiniz kadar şimdide olmaktır. Şu anda dünü ya da yarını değiştiremezsiniz. Önemli olan tek an şimdidir.

10. Değerler oluşturun

Başarılı olmaya değil, değerli olmaya çalışın.

Zamanınızı başarılı olmak için harcamayın, değerler oluşturun. Eğer değerli olursanız başarı kendiliğinden gelecektir.

11. Farklı sonuçlar için farklı seçeneklere yönelin

Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.

Her gün aynı rutinde yaşayarak farklı görünmeyi bekleyemezsiniz. Hayatınızın değişmesini istiyorsanız kendinizi değiştirmelisiniz.

12. Deneyim kazanın

Bilgi malumat değildir. Bilmenin tek yolu deneyimlemektir.

Bir konuyu tartışabilirsiniz ama bu size sadece felsefi bir anlayış kazandırır. Bir konuyu bilmek istiyorsanız onu deneyimlemelisiniz.

13. Kuralları öğrenin, daha iyi oynayın

Oyunun kurallarını öğrenmek zorundasınız. Böylece herkesten iyi oynayabilirsiniz.

Yapmanız gereken iki şey var. Birincisi oynadığınız oyunun kurallarını öğrenmek. İkincisi ise oyunu herkesten iyi oynamayı istemek. Bu iki şeyi yaparsanız başarı sizinle olur.

14. Zordan kaçmayın

Zorlukların göbeğinde fırsatlar yatıyor.

15. Seyirci kalmayın

Dünya, kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.

Albert Einstein kimdir?

Albert Einstein, genel ve özel görelilik teorilerini ilk olarak geliştiren Yahudi asıllı Alman fizikçi, bilim insanıdır. ... 1879 yılında doğan Einstein, 1931 yılına değin Almanya'da yaşamıştır. Nazi Partisinin kendisini hedef göstermesinden sonra, Almanya'yı terk etmiş, Alman vatandaşlığından kendi isteği doğrultusunda çıkmıştır.

Kaynak: edebiyathaber.net

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