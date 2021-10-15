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TIMETURK / YAŞAM / EĞİTİM-BİR-SEN’den Melikgazi'ye eğitime destek teşekkürü

EĞİTİM-BİR-SEN’den Melikgazi'ye eğitime destek teşekkürü

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve başkan yardımcıları söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek eğitime yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ettiler.

7 Saat Önce
2021-10-15 11:21:04
EĞİTİM-BİR-SEN’den Melikgazi'ye eğitime destek teşekkürü

Kayseri'de örnek olacak okul yatırımlarına imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yapılan çalışmaların takdir edilmesi bizlere büyük motivasyon veriyor. Gençlik ve eğitim bizler için çok önemli. Dolayısıyla şuanda 14 tane okul yapıyoruz. İnşallah tamamlanınca açılışını hep birlikte yaparız. Türkiye'ye örnek olacak çalışmalarımız var. Gayretlerimiz çok büyük. Bütçesinin bir kısmı belediyemiz bir kısmı hayırseverlerimizden olmak üzere okul yatırımlarımıza ağırlık verdik. Bu manalı teşekkür plaketinden dolayı Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve yöneticilerine çok teşekkür ederim.” dedi.

Başkan Palancıoğlu'na okullara verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim eden Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ise, “Eğitim-Bir-Sen olarak eğitimin en büyük paydaşlarındanız. Belediye başkanlarımız kendi asli görevleri olmadığı halde, eğitim alanında müthiş bir yatırım yapıyorlar. Mustafa Palancıoğlu Başkanım haftada bir okul temeli atıyor. Marifet iltifata tabidir. Çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.” diye konuştu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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