Efecin olarak tanınan şarkıcı ve sunucu (Furkan Efe Cin ) yeni şarkı müjdesi verdi

Sosyal medyada yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen ve ardından tv programı yapmaya başlayan Efecin adı ile tanınan Furkan Efe Cin kanal 34 ekranlarında yaptığı Efecin’le dobra dobra isimli programdan sonra yepyeni projelere imza attığını duyurdu.

Önce iyi bir kanalda yepyeni bir program'a başlıycağını belirten Efecin sonrasında kısa bir süre sonra ünlü DJ Aykut güzel'in sosyal medya hesaplarından yaptığı yeni proje yükleniyor paylaşımından sonra açıklama yapan Efecin şu sözleri söyledi “yepyeni bir proje geliyor DJ aykut güzel sayesinde baya baya hareketli bir şarkı benden beklediniz gibi ve hatta klip çok farklı olucak klipte bir mesaj bulunacak “ diyen ; Efecin (Furkan Efe Cin ) heyecanlı olduğunuda belirtti .

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.