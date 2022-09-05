Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü? Ediz Bahtiyaroğlu'nun nişanlısı kimdi?

Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Genç yaşında vefat eden ve sevenlerini üzen Ediz Bahtiyaroğlu'nun hayatı gündeme geldi. Ediz Bahtiyaroğlu neden ve nasıl öldü? Ediz Bahtiyaroğlu'nun nişanlısı kimdi? işte Ediz Bahtiyaroğlu'nun hayatı...

Genç yaşında vefat eden ve sevenlerini üzen Ediz Bahtiyaroğlu'nun hayatı gündeme geldi. Ediz Bahtiyaroğlu neden ve nasıl öldü? Ediz Bahtiyaroğlu'nun nişanlısı kimdi? işte Ediz Bahtiyaroğlu'nun hayatı...

Ediz Bahtiyaroğlu kimdir?

Ediz Bahtiyaroğlu ya da Edis Bahtijarević; 2 Ocak 1986, Bursa doğumlu eski Türk-Bosnalı futbolcudur. Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Bucaspor formaları giyen Bahtiyaroğlu, son olarak Eskişehirspor'da oynadı. Pasaportundan dolayı Türkiye'de Türk statüsünde forma giymekteydi.

Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Nisan 2009'da Ankara Hilton Otel'de düzenlenen törende Gizem Yurtoğlu'yla nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini Aykut Kocaman'ın taktığı törene; Kulüp Genel Müdürü Ender Yurtgüven, Sportif Direktör Hasan Çetinkaya ve futbolcular da katıldı.

Bahtiyaroğlu 5 Eylül 2012, Eskişehir'de vefat etti.

Ediz Bahtiyaroğlu Milli Takım kariyeri

Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımıyla 15 Kasım 2006'da ilk kez Danimarka karşısında forma giymiştir.[6] Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımıyla toplamda 11 kez millî olup 1 gol atmıştır.

21 yaşını dolduran Ediz, Ocak 2010'da Bosna-Hersek millî futbol takımı teknik direktörü Safet Sušić ile görüştükten sonra, 5 Şubat 2010'da Bosna-Hersek millî futbol takımında oynayacağını açıklamıştır.[7][8] Buna rağmen millî takımda forma giyememiştir.

Ediz Bahtiyaroğlu'nun nişanlısı kimdi?

5 Nisan 2009'da Ediz Bahtiyaroğlu, Ankara Hilton Otel'de düzenlenen törende Gizem Yurtoğlu'yla nişanlandı. Birçok ünlü ismin katıldığı törende yüzükleri Aykut Kocaman taktı.

Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü?

Genç futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu 5 Eylül 2012 günü evinde kalp krizi geçirerek vefat etti.

Ediz Bahtiyaroğlu nereye defnedildi?

Ünlü futbolcununn hala bugün ziyaret edenleri mevzut. Bahtiyaroğlu, Bursa'da bulunan Sarıkaya mezarlığına defnedildi. .