Edirnekapı Kara Şehitliği & Cennet Yolcuları kitabının Yazarı ve Girişimci kişiliği ile ön plana çıkan Kenan Akansel kimdir?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Türkiye ve tarih için aydınlatıcı bilgiler içeren kitabını okuyucular ile paylaşan vatansever iş insanı, eğitimci ve yazar Kenan Akansel’in, iş hayatı ve birlikte çalıştığı isimler kitabın okuyucuları tarafından merak konusu oldu. Peki, Kenan Akansel kimdir?

Eğitim ondan sorulur!

Edebiyat dünyası tarafından Edirnekapı Kara Şehitliği & Cennet Yolcuları kitabının yazarı olarak bilinen Kenan Akansel, kitabını okuyucular ile tüm Türkiye için anlamlı bir gün olan 30 Ağustos'ta yayınladı. Kitabı şehit babasına adayan Akansel, nesilden nesile yazıları ile Türk tarihini ve şehitleri unutturmayacağının altını çizdi. Edebi kişiliğinin yanı sıra iş insanı ve eğitimci olan Akansel, 1 Kasım 1989 tarihinde Erzincan'da doğdu. İstanbul'da yaşamını sürdüren ve 7 sene önce açmış olduğu Akansel Eğitim Danışmanlık adlı firmada eğitimin yer aldığı her alanda müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

400'ü aşkın dev kadro ile…

2011 yılında eğitim sektörüne atılan Akansel, iş serüvenine samimiyetle başladığını, insanların kalbine samimiyet ile dokunduğunu ve bu sebeple de sektörde uzun yıllar devrilmez sağlam bir ağaç gibi hala devam ettiğini vurguladı. İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümünden mezun olan ve ardından Ekonomi ve Yönetim alanında yüksek lisans yapan Akansel, firmasında yer alan 400'ü aşkın dev kadro ile eğitimdeki yerini arttırarak koruyor.

350 sertifika ve birçok ünlü isim ile yola devam!

Uzun yıllar sektöre yön veren Akansel, toplamda 350 sertifika ve kazanmış olduğu 2 ödül ile eğitimin yer aldığı her konuda çalışmalarını sürdürüyor. İlber Ortaylı, Ece Üner, Celal Şengör, İsmail Küçükkaya, Nazlı Çelik, Cem Öğretir, Deniz Bayramoğlu, Doğan Cüceloğlu, Murat Güloğlu gibi isimler ile çalışmalar yaparak sektörde adından söz ettirmiştir.

Hedef, üniversite açmak

Samimiyet ile başladığı iş hayatına yine samimiyet ve eğitim ile devam etmek isteyen Girişimci Kenan Akansel, en büyük hedeflerinden biri Türkiye gençliğine yol verecek şekilde, var olan firmasını daha da büyütüp bir eğitim yuvası haline getirmek olduğunu vurguladı.

Eğitimin olduğu her alanda

13 senedir eğitim sektörüne girişimleri ile emek veren Akansel, firması ile birlikte psikoloji, hukuk, sağlık, kişisel gelişim gibi birçok konuda eğitim vermeye devam ediyor.