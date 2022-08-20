Edin Visca Kimdir, Nerelidir? Edin Visca Kariyeri
Edin Visca kim? Futbolcu Edin Visca başarıları neler? Edin Visva kariyer hayatı nasıl? Bosnalı Milli futbolcu Edin Visca Trabzonspor’u zirveye taşıyan futbolculardan. Futbol severler tarafından arama motorunda araştırılan Edin Visca hakkında detaylara değineceğiz. İşte detaylar…
2022-08-20 07:23:08
Edin Višća Kimdir?
Edin Višća 2 Şubat 1990 yılından Bosna Hersek'te Dünya'ya geldi. Edin Visca Ülkesi Bosna Hersek'te “Yılın Futbolcusu” seçildi. İlk milli formayı Zeljezncar'da oynadığı dönemde 2010 yılında 21 yaş altı kategorisinde giydi. Ünlü futbolcu Edin Visca a milli formayı ise yine aynı yıl içerisinde giymiştir. Sağ kanat mevkiinde oynamaktadır. Şimdilerde Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.
Edin Višća Kariyeri
- Futbol kariyerine 2009-2010 yıllarında Budućnost Banovići'de başladı.Višća, profesyonel futbola 2009 yılında Željezničar'a imza atarak geçmiştir. Premijer Liga 10 maçta (2 asist) performans sergiledi. Premijer liga Bosne i Hercegovineni şampiyon olarak tamamladı.
- 2010-2011 Sezonunda Premijer Liga toplam 29 maçta (9 gol 3 asist) performans sergiledi. Bosna Hersek Kupasını kazandı.
- 2011-2012 Sezonunda, Süper Final Avrupa 3 maç, Premijer Liga 1 maç, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri 3 maç toplam 7 maçta görev aldı. Bosna Hersek Premier Leagueayi şampiyon olarak tamamladı. Daha sonra İstanbul BB'ye 400.000€ karşılığında transfer oldu.
- Ünlü futbolcu Edin Visca 5 Ocak 2022 tarihinde Trabzonspor, Višća ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
- Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, ‟Edin Visca'nın transferi konusunda Başakşehir A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Şirket ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Başarıları
Željezničar (3 Kupa)
- Premijer liga Bosne i Hercegovine: 2010, 2012
- Bosna Hersek Kupası: 2011
İstanbul Başakşehir FK (2 Kupa)
- Süper Lig (1): 2019-20
- TFF 1. Lig (1): 2013-14
Trabzonspor (1 Kupa)
- Süper Lig (1): 2021-22
Bireysel
- Türkiye'de Yılın Takımı (1): 2016[6][7]
- Bosna Hersek'te Yılın Futbolcusu
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