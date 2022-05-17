Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrıldı mı? Eda Ece ve Buğrahan Tuncer sosyal medyada birbirini sildi! Eda Ece sevgilisinden mi ayrıldı?
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrıldı mı? 3 yıldır sevgili olan Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Eda Ece sevgilisinden mi ayrıldı? İşte yanıtı...
2022-05-17 15:56:40
3 yıldır sevgili olan Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Eda Ece sevgilisinden mi ayrıldı? İşte yanıtı...
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrıldı mı?
Sevilen oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer, 2019'un haziran ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çiftin ayrıldığı iddia edildi.
İkilinin birbirini sosyal medya hesaplarından silmesi, ayrılık haberlerini beraberinde getirdi.
Daha önce konuyla ilgili; "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum. Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum." ifadelerini kullanan ünlü oyuncunun, dördüncü kez ilişkisini noktaladığı konuşuluyor. .
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