Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrıldı mı? Eda Ece ve Buğrahan Tuncer sosyal medyada birbirini sildi! Eda Ece sevgilisinden mi ayrıldı?

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrıldı mı? 3 yıldır sevgili olan Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Eda Ece sevgilisinden mi ayrıldı? İşte yanıtı...