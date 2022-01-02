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Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında? Eda Ece nereli? Maske Kimsin Sen Jüri üyesi Eda Ece
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TIMETURK / YAŞAM / Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında? Eda Ece nereli? Maske Kimsin Sen Jüri üyesi Eda Ece

Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında? Eda Ece nereli? Maske Kimsin Sen Jüri üyesi Eda Ece

Son olarak Maske Kimsin Sen Jüri üyesi olarak ismini duyuran Eda Ece kimdir? nerelidir? kaç yaşında? evli mi? İşte Eda Ece hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

1 Saat Önce
2022-01-02 14:03:53
Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında? Eda Ece nereli? Maske Kimsin Sen Jüri üyesi Eda Ece

FOX TV kanalının bomba programı olan Maske Kimsin Sen ilk bölümü ile izleyicilerine merhaba dedi. Maske Kimsin Sen juri üyesi Eda Ece hakkında merak edilen sorular internette aratılmaya başlandı. Peki Eda Ece kimdir?

Eda Ece (d. 20 Haziran 1990, İstanbul), Türk oyuncudur. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür.

2011 yılında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisindeki ilk başrolü ile tanınırlığı arttı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1'de yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dâhil olmuştur.

2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV'de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kadar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı.

Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı. Günümüzde Yasak Elma dizisinin başrolüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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