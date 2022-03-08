Ecem Uzun evleniyor! Ecem Uzun ne zaman evlenecek? Ecem Uzun'un nişanlısı kim?

Ecem Uzun ne zaman evlenecek? Bir süredir Deniz Şeremetli ile sevgili olan Ecem Uzun nişanlandı. Nişan fotoğrafları hızla yayılan Uzun'un kısa süre sonra evleneceği haberleri de gündeme geldi. Peki ama Ecem Uzun hangi tarihte evlenecek? Ecem Uzun'un nişanlısı kim? İşte detaylar...

Bir süredir Deniz Şeremetli ile sevgili olan Ecem Uzun nişanlandı. Nişan fotoğrafları hızla yayılan Uzun'un kısa süre sonra evleneceği haberleri de gündeme geldi. Peki ama Ecem Uzun hangi tarihte evlenecek? Ecem Uzun'un nişanlısı kim? İşte detaylar...

Ecem Uzun ne zaman evlenecek?

Deniz Şeremetli ile sevgili olan genç oyuncu Ecem Uzun, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. İsteme ve nişanın bir arada olduğu törenin fotoğrafları sosyal medyada sevenleri tarafından paylaşıldı.

Çiftin yaz aylarında düğün yapacağı iddiaları konuşuluyor. Fakat çift tarafından henüz net bir tarih belirtilmedi.

Ecem Uzun'un nişanlısı kim?

Ecem Uzun'un nişanlısı Deniz Şereetli. Uzun süredir sevgili olan çift, geçtiğimzi günlerde nişanlandı. .