Ecem Erkek Kimdir? Güldür Güldür Naime Gerçek Adı Ne? Ecem Erkek Yer Aldığı Projeler
Ecem Erkek kimdir, nerelidir? Güldür Güldür Naime kim? Ecem Erkek hangi filmlerde oynadı? Güldür Güldür programı ile yakından tanığımız Ecem Erkek arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Ecem Erkek hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler…
2022-08-21 11:25:34
Ecem Erkek Kimdir?
Ecem Erkek 1989 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu Ecem Erkek aslen Sivas, İmranlılıdır.2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun oldu. Oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri almaya başladı. 2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yaptı. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, bu bölümden 2015 yılında mezun oldu. Ecem Erkek oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başladı. 2017'de Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu, daha sonra Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli tiyatro oyununun kadrosuna katıldı. 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Komedi Oyuncu adayı olmuş, ödül etkinliği 2020 İdlib saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Ardından gerçekleştirilen törende ödülü kazanmıştır.
Ecem Erkek Yer Aldığı Projeler
- 2017 Hayat Sırları-Şirin Kuzgun-Yardımcı oyuncu Star TV
- 2017-2021 Güldür Güldür Show-Naime-Başrol oyuncusu Show TV
- Yakında Müjdemi İsterim- Başrol oyuncusu
- 2018 Hakan: Muhafız-Sıla-Konuk oyuncu Netflix
- 2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? -Gülseren Biröz-Başrol oyuncusu Netflix
- 2022 Aşk Kumardır-Başrol oyuncusu Exxen
Ödüller Ve Adaylıklar
- 2020 Altın Kelebek Ödülleri-En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu- Güldür Güldür
Tiyatro Oyunları
- Amerikan Rüyası,
- Woyzeck,
- Üç Kuruşluk Opera,
- Tersine Dünya,
- Romeo & Juliet ve Şark Dişçisi
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