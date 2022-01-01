Ece Seçkin hayranlarını korkuttu

Yakın zamanda Çağrı Terlemez ile nikah kıyan Ece Seçkin domuz gribine yakalandı.

Hayranları Ece Seçkin'den 2022 yılında yeni albüm beklerken üzücü haber ile karşılaştı. Yeni albüm çalışmalarının çoğunu bitirdiğini söyleyen Ece Seçkin hastalığa yakalandığınıda açıkladı.

Pop müziğinin başarılı ismi domuz gribine yakalandı

Yaşadığı sağlık sorununun ardından yeni yıldan sağlık dileyen 30 yaşındaki Ece Seçkin, "Önümüzdeki sene için ilk ve en büyük dileğim herkesin hem fiziksel hem de mental olarak sağlık içinde olması.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.