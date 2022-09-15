Ece Mumay Kimdir, Nerelidir? Ece Mumay Şarkıları
Ece Mumay kimdir? Ece Mumay aslen nerelidir? Ece Mumay kaç yaşında? Ece Mumay’ın şarkıları neler? Galaksi, Peri şarkıları ile büyük bir kitleye ulaşmış olan Ece Mumay arama motorunda en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer aldı. Ece Mumay hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz.
2022-09-15 18:00:19
Ece Mumay Kimdir?
Mumay, 12 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ece Mumay, 1.65 metre boyunda, 57 kilo ve aslan burcudur. Ece Mumay baba tarafından aslen Siirtlidir. Genç şarkıcı müzik hayatına henüz 8 yaşındayken gitar çalarak başlamıştır. Ece Mumay Yükseköğretimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı lise bölümünde 3 yıllık klasik kemençe eğitiminden sonra 4.sınıfta gitar bölümünden mezun olmuştur. Güzel şarkıcı Mumay seslendirmiş olduğu Ax Piş Te Yar adlı şarkı ile tanınmaya başladı. Galaksi isimli şarkısı YouTube'da 213 milyonun üzerinde dinlendi. 14 Şubat'ta Sevgililer Gününe özel İsmail YK ile Dokuz Mevsim adında bir şarkı çıkardı. Şimdilerde birçok seslendirmiş oluğu şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.
Ece Mumay Albümler
- Odamdan (2018)
EP'leri
- Vanilya (2022)
Single'lar
- "Dark in the Night" (feat. Sadrican Sağdur) (2018)
- "Söyle" (2019)
- "Hırka" (2019)
- "Uçurtma" (Taladro ile) (2019)
- "Ansızın" (Akustik) (2020)
- "Senden Sonra" (2020)
- "Bir Vedayla Bir Ömür" (Akustik) (2020)
- "Sen Diye Diye" (Akustik) (2020)
- "Vurulmuşam" (Akustik) (2020)
- "Galaksi" (2020)
- "Ax Pişti Te Yar" (2020)
- "Sade Kahve" (2020)
- "Rüyalara Sor" (Akustik) (Mustafa Ceceli ile) (2021)
- "Hengame" (2020)
- "Dokuz Mevsim" (Akustik) (İsmail YK ile) (2021)
- "Peri" (2021)
- "Olmadı" (Velet ile) (2021)
- "Haja Te Min Tû Ne" (2021)
- "Heba" (2021)
- "Cataleya" (Umut Timur ile) (2022)
- "Lila" (2022)
- "Yeterince İstersek" (Ecrin Su Çoban ile) (2022)
Ödülleri ve Adaylıkları
|
Yıl
|
Ödül Töreni
|
Kategori
|
Sonuç
|
2018
|
9. KTÜ Medya Ödülleri
|
En İyi Çıkış Yapan Kadın Ses Sanatçısı
|
Kazandı
|
2019
|
Altın Plak Ödülleri
|
Dijital Satış Ödülü (Odamdan)
|
Kazandı
|
2020
|
Türkiye Vizyon Ödülleri
|
En İyi Çıkış Yapan Kadın Pop Sanatçısı
|
Kazandı
|
Mood Ödülleri
|
Yılın Şarkısı (Galaksi)
|
Kazandı
|
2021
|
5. PowerTürk Müzik Ödülleri
|
En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı
|
Adaylık
|
Gelişen Türkiye Ödülleri
|
Yılın En İyi Çıkış Yapan Pop Sanatçısı
|
Kazandı
|
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
|
En İyi Çıkış Yapan İsim
|
Adaylık
|
2022
|
BAU 5. Müzikonair Ödülleri
|
Yazın En Hit Şarkısı (Peri)
|
Kazandı
|
6. PowerTürk Müzik Ödülleri
|
En Güçlü Kadın Şarkıcı
|
Adaylık
|
Best Of Europe Ödülleri
|
Yılın En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı
|
Kazandı
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