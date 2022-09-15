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Ece Mumay Kimdir, Nerelidir? Ece Mumay Şarkıları

Ece Mumay kimdir? Ece Mumay aslen nerelidir? Ece Mumay kaç yaşında? Ece Mumay’ın şarkıları neler? Galaksi, Peri şarkıları ile büyük bir kitleye ulaşmış olan Ece Mumay arama motorunda en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer aldı. Ece Mumay hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz.

7 Saat Önce
2022-09-15 18:00:19
Ece Mumay Kimdir, Nerelidir? Ece Mumay Şarkıları

Ece Mumay Kimdir?

Mumay, 12 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ece Mumay, 1.65 metre boyunda, 57 kilo ve aslan burcudur. Ece Mumay baba tarafından aslen Siirtlidir. Genç şarkıcı müzik hayatına henüz 8 yaşındayken gitar çalarak başlamıştır. Ece Mumay Yükseköğretimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı lise bölümünde 3 yıllık klasik kemençe eğitiminden sonra 4.sınıfta gitar bölümünden mezun olmuştur. Güzel şarkıcı Mumay seslendirmiş olduğu Ax Piş Te Yar adlı şarkı ile tanınmaya başladı. Galaksi isimli şarkısı YouTube'da 213 milyonun üzerinde dinlendi. 14 Şubat'ta Sevgililer Gününe özel İsmail YK ile Dokuz Mevsim adında bir şarkı çıkardı. Şimdilerde birçok seslendirmiş oluğu şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. 

Ece Mumay Albümler

  • Odamdan (2018)

EP'leri

  • Vanilya (2022)

Single'lar

  • "Dark in the Night" (feat. Sadrican Sağdur) (2018)
  • "Söyle" (2019)
  • "Hırka" (2019)
  • "Uçurtma" (Taladro ile) (2019)
  • "Ansızın" (Akustik) (2020)
  • "Senden Sonra" (2020)
  • "Bir Vedayla Bir Ömür" (Akustik) (2020)
  • "Sen Diye Diye" (Akustik) (2020)
  • "Vurulmuşam" (Akustik) (2020)
  • "Galaksi" (2020)
  • "Ax Pişti Te Yar" (2020)
  • "Sade Kahve" (2020)
  • "Rüyalara Sor" (Akustik) (Mustafa Ceceli ile) (2021)
  • "Hengame" (2020)
  • "Dokuz Mevsim" (Akustik) (İsmail YK ile) (2021)
  • "Peri" (2021)
  • "Olmadı" (Velet ile) (2021)
  • "Haja Te Min Tû Ne" (2021)
  • "Heba" (2021)
  • "Cataleya" (Umut Timur ile) (2022)
  • "Lila" (2022)
  • "Yeterince İstersek" (Ecrin Su Çoban ile) (2022)

Ödülleri ve Adaylıkları

Yıl

Ödül Töreni

Kategori

Sonuç

2018

9. KTÜ Medya Ödülleri

En İyi Çıkış Yapan Kadın Ses Sanatçısı

Kazandı

2019

Altın Plak Ödülleri

Dijital Satış Ödülü (Odamdan)

Kazandı

2020

Türkiye Vizyon Ödülleri

En İyi Çıkış Yapan Kadın Pop Sanatçısı

Kazandı

 

Mood Ödülleri

Yılın Şarkısı (Galaksi)

Kazandı

2021

5. PowerTürk Müzik Ödülleri

En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı

Adaylık

Gelişen Türkiye Ödülleri

Yılın En İyi Çıkış Yapan Pop Sanatçısı

Kazandı

 

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

En İyi Çıkış Yapan İsim

Adaylık

 

2022

BAU 5. Müzikonair Ödülleri

Yazın En Hit Şarkısı (Peri)

Kazandı

6. PowerTürk Müzik Ödülleri

En Güçlü Kadın Şarkıcı

Adaylık

 

Best Of Europe Ödülleri

Yılın En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı

Kazandı

 

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