Ece Çeşmioğlu Kimdir? Ece Çeşmioğlu Hangi Dizilerde Oynadı?
Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu evli mi? Ece Çeşmioğlu hamile mi? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu hangi dizide oynadı? Güzel ve yetenekli oyuncu Ece Çeşmioğlu hakkında merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…
2022-09-21 12:42:41
Ece Çeşmioğlu Kimdir?
Türk oyuncu Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Çeşmioğlu oyunculuk kariyerine 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım attı. Daha sonra İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı. 2010 yılında Ev filmiyle sinemaya adım attı. 2011 yılında yayın hayatına başlayan Firar dizisindeki Bahar karakteri ile televizyondaki ilk başrolünü oynadı. 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Ardından birçok dizi ve filmde başrol deneyimi elde etti. Ece Çeşmioğlu 28 Haziran 2021 tarihinde hayatını kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile birleştirdi. 24 Mart 2022 tarihinde Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin kızları dünyaya geldi. Çift kızlarına Zeynep ismini verdi.
Ece Çeşmioğlu Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Hangisi?
Televizyon Dizileri
|
Yıl
|
Yapım
|
Karakter
|
Notlar
|
Kanal
|
2002
|
Çocuklar Duymasın
|
|
|
atv
|
2004
|
Çocuğun Var Derdin Var
|
|
|
TGRT
|
2005
|
El Bebek Gül Bebek
|
|
|
|
2005
|
Nehir
|
|
|
Kanal D
|
2005
|
Gümüş
|
Özge
|
Yardımcı oyuncu
|
|
2006-2008
|
İki Aile
|
Ceren Karaman
|
Yardımcı oyuncu
|
Star TV
|
2008
|
Eyvah Halam
|
Asya
|
Yardımcı oyuncu
|
|
2011-2012
|
Firar
|
Bahar
|
Başrol
|
|
2012-2013
|
Öyle Bir Geçer Zaman ki
|
Ayça
|
Yardımcı oyuncu
|
Kanal D
|
2015
|
Yaz'ın Öyküsü
|
Yaz
|
Başrol
|
|
2016
|
Kalbim Yangın Yeri
|
Sevda Günsoy
|
Başrol
|
FOX
|
2016-2017
|
Muhteşem Yüzyıl Kösem
|
Atike Sultan
|
Yardımcı oyuncu
|
|
2017
|
Yüz Yüze
|
Zeynep
|
Başrol
|
Show TV
|
2018
|
Yuvamdaki Düşman
|
Ceren
|
Başrol
|
|
2018-2019
|
Söz
|
Melisa Yılmaz
|
Yardımcı oyuncu
|
Star TV
|
2020
|
Tutunamayanlar
|
İrem
|
Başrol
|
TRT 1
Sinema
|
Yıl
|
Yapım
|
Karakter
|
Notlar
|
2010
|
Ev
|
06 Setenay
|
Başrol
|
2011
|
Başlangıç
|
|
Başrol, Kısa Film
|
2015
|
Kuş
|
|
Başrol
|
2020
|
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
|
Alina
|
Başrol
|
2021
|
Bembeyaz
|
Sonay
|
Başrol
|
2022
|
Mukavemet
|
Ecem
|
Başrol
İnternet
|
Yıl
|
Yapım
|
Karakter
|
Notlar
|
Tür
|
Platform
|
2021
|
Geçen Yaz
|
Aslı
|
Başrol
|
Film
|
Netflix
|
2022
|
Yakamoz S-245
|
Yonca
|
Dizi
|
|
Tiyatro
|
Yıl
|
Oyun
|
Karakter
|
Notlar
|
Tiyatro
|
2018
|
Dogville
|
Grace
|
Başrol
|
Versus Tiyatro
Ece Çeşmioğlu Aldığı Ödüller
- Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu
- İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu
- Malatya Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu
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