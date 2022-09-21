Ece Çeşmioğlu Kimdir? Ece Çeşmioğlu Hangi Dizilerde Oynadı?

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Ece Çeşmioğlu Kimdir?

Türk oyuncu Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Çeşmioğlu oyunculuk kariyerine 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım attı. Daha sonra İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı. 2010 yılında Ev filmiyle sinemaya adım attı. 2011 yılında yayın hayatına başlayan Firar dizisindeki Bahar karakteri ile televizyondaki ilk başrolünü oynadı. 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Ardından birçok dizi ve filmde başrol deneyimi elde etti. Ece Çeşmioğlu 28 Haziran 2021 tarihinde hayatını kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile birleştirdi. 24 Mart 2022 tarihinde Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin kızları dünyaya geldi. Çift kızlarına Zeynep ismini verdi.

Ece Çeşmioğlu Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Hangisi?

Televizyon Dizileri

Yıl Yapım Karakter Notlar Kanal 2002 Çocuklar Duymasın atv 2004 Çocuğun Var Derdin Var TGRT 2005 El Bebek Gül Bebek 2005 Nehir Kanal D 2005 Gümüş Özge Yardımcı oyuncu 2006-2008 İki Aile Ceren Karaman Yardımcı oyuncu Star TV 2008 Eyvah Halam Asya Yardımcı oyuncu 2011-2012 Firar Bahar Başrol 2012-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Ayça Yardımcı oyuncu Kanal D 2015 Yaz'ın Öyküsü Yaz Başrol 2016 Kalbim Yangın Yeri Sevda Günsoy Başrol FOX 2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem Atike Sultan Yardımcı oyuncu 2017 Yüz Yüze Zeynep Başrol Show TV 2018 Yuvamdaki Düşman Ceren Başrol 2018-2019 Söz Melisa Yılmaz Yardımcı oyuncu Star TV 2020 Tutunamayanlar İrem Başrol TRT 1

Sinema

Yıl Yapım Karakter Notlar 2010 Ev 06 Setenay Başrol 2011 Başlangıç Başrol, Kısa Film 2015 Kuş Başrol 2020 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Alina Başrol 2021 Bembeyaz Sonay Başrol 2022 Mukavemet Ecem Başrol

İnternet

Yıl Yapım Karakter Notlar Tür Platform 2021 Geçen Yaz Aslı Başrol Film Netflix 2022 Yakamoz S-245 Yonca Dizi

Tiyatro

Yıl Oyun Karakter Notlar Tiyatro 2018 Dogville Grace Başrol Versus Tiyatro

Ece Çeşmioğlu Aldığı Ödüller