DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,3345 ₺

EURO

18,1808 ₺

ALTIN

985,70 ₺

BİST

3.269,22 ₺

TIMETURK / YAŞAM / Ece Çeşmioğlu Kimdir? Ece Çeşmioğlu Hangi Dizilerde Oynadı?

Ece Çeşmioğlu Kimdir? Ece Çeşmioğlu Hangi Dizilerde Oynadı?

Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu evli mi? Ece Çeşmioğlu hamile mi? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu hangi dizide oynadı? Güzel ve yetenekli oyuncu Ece Çeşmioğlu hakkında merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…

4 Saat Önce
2022-09-21 12:42:41
Ece Çeşmioğlu Kimdir? Ece Çeşmioğlu Hangi Dizilerde Oynadı?

Ece Çeşmioğlu Kimdir?

Türk oyuncu Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Çeşmioğlu oyunculuk kariyerine 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım attı. Daha sonra İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı. 2010 yılında Ev filmiyle sinemaya adım attı. 2011 yılında yayın hayatına başlayan Firar dizisindeki Bahar karakteri ile televizyondaki ilk başrolünü oynadı. 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Ardından birçok dizi ve filmde başrol deneyimi elde etti. Ece Çeşmioğlu 28 Haziran 2021 tarihinde hayatını kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile birleştirdi. 24 Mart 2022 tarihinde Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin kızları dünyaya geldi. Çift kızlarına Zeynep ismini verdi.

Ece Çeşmioğlu Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Hangisi?

Televizyon Dizileri

Yıl

Yapım

Karakter

Notlar

Kanal

2002

Çocuklar Duymasın

atv

2004

Çocuğun Var Derdin Var

TGRT

2005

El Bebek Gül Bebek

2005

Nehir

Kanal D

2005

Gümüş

Özge

Yardımcı oyuncu

2006-2008

İki Aile

Ceren Karaman

Yardımcı oyuncu

Star TV

2008

Eyvah Halam

Asya

Yardımcı oyuncu

2011-2012

Firar

Bahar

Başrol

2012-2013

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Ayça

Yardımcı oyuncu

Kanal D

2015

Yaz'ın Öyküsü

Yaz

Başrol

2016

Kalbim Yangın Yeri

Sevda Günsoy

Başrol

FOX

2016-2017

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Atike Sultan

Yardımcı oyuncu

2017

Yüz Yüze

Zeynep

Başrol

Show TV

2018

Yuvamdaki Düşman

Ceren

Başrol

2018-2019

Söz

Melisa Yılmaz

Yardımcı oyuncu

Star TV

2020

Tutunamayanlar

İrem

Başrol

TRT 1

Sinema

Yıl

Yapım

Karakter

Notlar

2010

Ev

06 Setenay

Başrol

2011

Başlangıç

Başrol, Kısa Film

2015

Kuş

Başrol

2020

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

Alina

Başrol

2021

Bembeyaz

Sonay

Başrol

2022

Mukavemet

Ecem

Başrol

İnternet

Yıl

Yapım

Karakter

Notlar

Tür

Platform

2021

Geçen Yaz

Aslı

Başrol

Film

Netflix

2022

Yakamoz S-245

Yonca

Dizi

Tiyatro

Yıl

Oyun

Karakter

Notlar

Tiyatro

2018

Dogville

Grace

Başrol

Versus Tiyatro

Ece Çeşmioğlu Aldığı Ödüller

  • Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu
  • İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu
  • Malatya Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş