Ebru Şallı veryansın etti: Hiç kimse ölmemi beklemesin

Oğlu Pars'ın vefatıyla zor günler geçiren Ebru Şallı, yeni paylaştığı videosunda duygularını dile getirirken, 'Terapilerle ayakta durmayı öğrendim' dedi.

Youtube kanalında konuşan Şallı, "Şöyle bir şey bekleniyor, bunu hissediyorum: Ebru Ponçiğini kaybetti, artık o da ölür. Olması gereken bu. Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim" sözleriyle dikkat çekti.

Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Evlat acısının ağır bir yük olduğunu söyleyen ve hayatına bir şekilde devam etmeye çalıştığını ifade eden Şallı, yaşadığı zorlu süreci ailesi sayesinde atlatmaya çalıştığını dile getirmişti.

YouTube kanalında yeni açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki eski model, hayatındaki dönüm noktaları ve yaşadığı zorluklardan bahsetti.

İşte Ebru Şallı'nın konuşmalarından öne çıkan ifadeler:

"İki tane çocuk doğurmak çok güzeldi. Ben anne olmayı çok sevdim. Anaç da bir yapım var. 17 yıl önce Bero (Beren) doğdu. Aralarında 6,5 yıl var sonra Ponçiğim Pars doğdu. Sadece anne sütüyle besledim çocuklarımı. Bu çok mühim bence."

"HAKSIZ YERE ELEŞTİRİLDİM"

"Bir dönüm noktam da tabii ki Ponçiğim ile yaşadığım durum. O konuyla ilgili hem konuşmak istiyorum hem de istemiyorum. Zor konuşması... Haksız yere eleştirildiğimi düşünüyorum. Ponçiğin durumu herkesin başına gelebilir. Allah hiç kimseye vermesin ama her anne babanın başına gelebilir. Bu bir dünya, yarın ne olacağımız belli değil. Bir hastalık. İlk başta inanmak istemiyorsunuz. Pars'ın hastalığı olduğunda ben hemen ignore ettim durumu. Olmasını istemedim her anne gibi... Göğüsledim durumu. İşin içine girip, nasıl çözeriz, ne yapalım... Sonra zaten çabuk iyileşiyor gibi bir durum oldu. Çok güzel cevaplar aldık hastalığın tanısı konulduktan sonra. Bunu kimseye anlatmadım. Çocuğa böyle bir anı kalsın istemedim. Çünkü iyileşecekti."

NTV .