Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor? Ebru Şahin ve Cedi Osman düğün tarihi

Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor? Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi için sorulan soruya verdikleri yanıt magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki sevilen ikili ne zaman dünya evine girecek? İşte Ebru Şahin'in cevabı...

Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor? Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi için sorulan soruya verdikleri yanıt magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki sevilen ikili ne zaman dünya evine girecek? İşte Ebru Şahin'in cevabı...

Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor?

Milli Basketbolcu Cedi Osman'ın, dizi oyuncusu Ebru Şahin ile olan birlikteliği gündeme geldiğinde ilk olarak çift bu durumu yalanlmıştı. Şimdilerde kameralardan kaçmayan çifte düğün ve nişan soruları souuyor.

Ebru Şahin, kendisine sorulan soruya cevaben; "Cedi ile ilk günden beri hiçbir şeyimiz planlı değildi. İki sene önce böyle bir ilişki yaşayacağımı söyleseler 'Aynı şehirde bile biriyle böyle bir duygu yaşayamam' derdim. Ama bu bana hayatın hiç anlamadığım bir yanını gösterdi. Mesafelerin zorlayıcı olsa da aranızdaki bağı daha güçlü ve daha gerçek kılabileceğini öğrendim. "Düğün aniden de olabilir, uzak bir tarihte de. Plan program yapmadık" açıklamasında bulundu. .