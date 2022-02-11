Ebru Gündeş ve Murat Boz - Sonsuza Dek şarkı sözleri | Sonsuza Dek dinle

Ebru Gündeş ve Murat Boz - Sonsuza Dek şarkı sözleri | Ebru Gündeş ve Murat Boz ilk çıkardıkları 'Gün Ağardı' düetinin ardından ikincisine imza attılar. Çok sevilen ikilinin bu seferki şarkıları 'Sonsuza Dek' oldu. Peki ama Sonsuza Dek şarkısının sözleri neler? Sonsuza Dek şarkı dinle...

Ebru Gündeş ve Murat Boz - Sonsuza Dek şarkı sözleri | Ebru Gündeş ve Murat Boz ilk çıkardıkları "Gün Ağardı" düetinin ardından ikincisine imza attılar. Çok sevilen ikilinin bu seferki şarkıları "Sonsuza Dek" oldu. Peki ama Sonsuza Dek şarkısının sözleri neler? Sonsuza Dek şarkı dinle...

Ebru Gündeş ve Murat Boz düeti - Sonsuza Dek

Ebru Gündeş ve Murat Boz 5 yıl aradan sonra yeni bir düetle sevenlerinin karşısına çıktı. Söz ve müziği Nezih Üçler'e ait olan "Sonsuza Dek" şarkısının düzenlemesi de Mustafa Ceceli'ye ait.

Sonsuza Dek Şarkı Sözleri

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Kalbimin sahibi kanatsız meleğim

Sonsuza Dek dinle

Murat Boz Ebru Gündeş Sonsuza Dek Şarkısını Dinlemek İçin TIKLAYINIZ... .