Ebru Gündeş ve Murat Boz - Sonsuza Dek şarkı sözleri | Sonsuza Dek dinle
Ebru Gündeş ve Murat Boz - Sonsuza Dek şarkı sözleri | Ebru Gündeş ve Murat Boz ilk çıkardıkları 'Gün Ağardı' düetinin ardından ikincisine imza attılar. Çok sevilen ikilinin bu seferki şarkıları 'Sonsuza Dek' oldu. Peki ama Sonsuza Dek şarkısının sözleri neler? Sonsuza Dek şarkı dinle...
2022-02-11 14:22:13
Ebru Gündeş ve Murat Boz - Sonsuza Dek şarkı sözleri | Ebru Gündeş ve Murat Boz ilk çıkardıkları "Gün Ağardı" düetinin ardından ikincisine imza attılar. Çok sevilen ikilinin bu seferki şarkıları "Sonsuza Dek" oldu. Peki ama Sonsuza Dek şarkısının sözleri neler? Sonsuza Dek şarkı dinle...
Ebru Gündeş ve Murat Boz düeti - Sonsuza Dek
Ebru Gündeş ve Murat Boz 5 yıl aradan sonra yeni bir düetle sevenlerinin karşısına çıktı. Söz ve müziği Nezih Üçler'e ait olan "Sonsuza Dek" şarkısının düzenlemesi de Mustafa Ceceli'ye ait.
Sonsuza Dek Şarkı Sözleri
Sevdayı bilmezdim senden önce
Sanki yeniden doğdum ellerinde
Sevdayı bilmezdim senden önce
Sanki yeniden doğdum ellerinde
Gönlüm huzur buldu gözlerinde
Ben karar verdim şimdi sıra sende
Gönlüm huzur buldu gözlerinde
Ben karar verdim şimdi sıra sende
Benimle bir hayat kurar mısın?
Öykümüzü baştan yazar mısın?
Sonsuza dek benimle yaşar mısın?
Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği
Benimle bir hayat kurar mısın?
Öykümüzü baştan yazar mısın?
Sonsuza dek benimle yaşar mısın?
Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği
Kalbimin sahibi kanatsız meleğim
Sonsuza Dek dinle
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