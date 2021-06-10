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Ebru Gündeş'ten manidar Reza Zarrab paylaşımı

Ebru Gündeş sosyal medyadan manidar bir paylaşımda bulundu Geçtiğimiz ay Reza Zarrab ile boşanmasıyla gündeme gelen şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

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10.06.2021 18:18:13
Ebru Gündeş'ten manidar Reza Zarrab paylaşımı

46 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, kızı Alara'nın babası ve 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe göstererek boşanma davası açmıştı. Gündeş'in Zarrab ile evli olduğu dönemde kendisini Hadise'yle aldattığı iddia edilmişti.

HADİSE HAKKINDA ÇIKAN YASAK AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

İddialarla ilgili açıklama yapan Hadise "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" şeklindeki açıklamalarıyla yasak aşk iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

GÜNDEŞ'İ ALDATTIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Ebru Gündeş dava dilekçesinde, Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü.

ALARA'NIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde 22 Nisan'da görülen dava sonunda çiftin boşanmasına hükmedilmiş, davanın 'anlaşmalı' olarak sona erdiği 7 Mayıs'ta sonuçlanmıştı. Ebru Gündeş, tek celsede anlaşmalı olarak sona eren boşanma davasında kızı Alara'nın velayetini de almıştı.

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Son olarak Ebru Gündeş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla kafaları karıştırdı. Özdemir Asaf'ın bir sözünü alıntılayan Gündeş, Instagram hesabından fotoğrafını Özdemir Asaf'ın "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye" sözleriyle paylaştı. Gündeş'in bu paylaşımı kime yaptığı ise merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Ebru Gündeş, geçen ay Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurarak 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle boşanma davası açmış, ünlü şarkıcının dava dosyasına giren ihanet iddiaları magazin dünyasında büyük ses getirmişti.

Gündeş dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edilmişti.

Çekişmeli olarak başlayan dava, iddiaya göre ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı. İstanbul'da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.

10 yaşındaki Alara'nın velayetini annesine veren mahkeme, Zarrab'ın kızıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından Alara'yı ABD'nin New York kentinde yaşayan Zarrab'ın yanına götürdü.

Gündeş, boşanma dilekçesinde, New York'a yaptığı son ziyarette kızını Zarrab'ın evine bırakıp bir otelde konakladığını belirtmişti. Sanatçının bu sefer de otelde konaklamayı tercih ettiği iddialar arasında.

Gündeş, boşanma dilekçesinde, New York'a yaptığı son ziyarette kızını Zarrab'ın evine bırakıp bir otelde konakladığını belirtmişti. Sanatçının bu sefer de otelde konaklamayı tercih ettiği iddialar arasında.

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 11 Şubat 2010'da evlendi. Nikah, çiftin Kemer Country'deki evlerinde, aile arasında kıyıldı. Zarrab evin tüm duvarlarında “Seni seviyorum, benimle evlenir misin” yazmıştı.

Ünlü şarkıcı, 2011 yılında kızı Alara'yı dünyaya getirdi. Gündeş, Alara'yı ekranlardan ve sosyal medyadan uzak tutmaya çalışıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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