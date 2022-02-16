E-Ticarette Tüm Dünyaya Hitap Eden Türk-Alman-Şirketi: Meine Kette

Almanya’da dikkat çeken firmalardan biri olan Meine Kette, benzersiz kişiye özel gümüş tasarımlarıyla ilgilerin odağı haline gelmiş durumda. Şirketin kurucusu Selman Çakırcı, uzman ekibiyle birlikte gümüş tasarımlar yaparak bu tasarımları dünyanın pek çok noktasına ulaştırmaktadır. Çok küçük yaşlarda girişimciliğe başlayan Selman Çakırcı, ilk olarak kişiye özel telefon kılıfları tasarlayarak sektöre giriş yapmış, daha sonra hizmet ağını genişleterek kişiye özel takı tasarımı konusunda hizmet veren Meine Kette şirketini kurmuştur.

Trendleri yakından takip eden Selman Çakırcı, Meine Kette hem kadın hem de erkeklere ve çocuklar için olağandışı kişiye özel takı tasarımlarını çok özel bir şekilde sunmaktadır. Almanya'da bulunan firma, e-ticaret üzerinden geniş bir kitleye hitap etmekte olup bu sayede dünyanın pek çok noktasına hizmet verilmektedir.

Sosyal medya platformu Instagram'da çok önemli birkitleye sahip olan Mein eKette, Almanya'nın fenomen isimleri ile birlikte işbirliği yapıyor. Influencerlar ile en çok calışan markalar arasında yer alan Meine Kette Türkiye'de ki ulusal medya üzerinden reklam çalışmaları yapmaktadır.

Benzersiz Gümüş Tasarımlar

Müşterilerinin taleplerini çok iyi şekilde analiz ettiklerini belirten Sirket kurucusu Selman Çakırcı ve yönetim kurulu baskani Numan Bayram, Meine Kette ile büyük bir başarı yakaladıklarının altını çizmişlerdir.

Meine Kette ekibi toplam 80 işçicisiyle birlikte her zaman en iyi hizmeti vererek müşterilerinin istek ve taleplerini karşılayan üretimlerde bulunmaktadır. Kişiye özel gümüş tasarımları ile farklılığını ortaya koyan Meine Kette'de kolye, küpe, bileklik, yüzük veya farklı bir özel takı seti olsun, farklı kategorilerde yüzlerce özel ürün internet sitesi üzerinden müşterilere sunulmaktadır.

Kişiye Özel Gümüş Takılar

Almanya'da kişiye özel gümüş takıların oldukça fazla ilgi çektiğini belirten Selman Çakırcı ve Numan Bayram, bu konuya yoğunlaştıklarını ve kişiye özel tasarımlar gerçekleştirdiklerini belirtmektedir ve uzun yıllardan beri sektörde bulundukları için gümüş ticaretinde tecrübe kazanarak bu tecrübeyi, dünya genelinde hizmet veren Meine Kette‘yi geliştirmek için kullanmaktadır.

E-Ticarette Fark Yaratan Marka

Meine Kette Almanya'da kurulmuş olsa da e-ticareti aktif bir şekilde kullanmakta olup bu sayede dünya genelinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Dijitalleşmenin bir getirisi olarak e-ticaretin önem kazandığını gösteren Meine Kette, müşterilerine zahmetsiz bir şekilde ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Eşsiz, kişiye özel gümüş takı tasarımlarında bulunan ve bu sayede ilgi çekici ürünleri Almanya dışına da ulaştıran Meine Kette profesyonel bir hizmet sunmaktadır. .