E-ticaret Siteleri Kendi Eğitim Programlarını Düzenliyor

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından “E-ticaret Satışları 2021” ismiyle yayımlanan raporda, 2021 yılında gerçekleşen toplam e-ticaret satış hacminin 870 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Yani yalnızca ABD’de toplam e-ticaret hacmi 2020 yılına oranla 14,2; 2019 yılına oranla ise yüzde 50,5 artış gösterdi. Bu durum Avrupa ve Türkiye de dahil olmak üzere pek çok bölge için geçerli.

Amazon danışmanlık hizmeti veren ZGR Global şirketinin kurucusu Özgür Satılmış, e-ticaret hacimlerindeki bu büyük artışta eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin büyük bir payı olduğunu vurguladı. Türkiye'de ve dünyada pek çok e-ticaret pazaryerinin yeni satıcıların piyasaya girmelerini kolaylaştırmak için eğitim programları düzenlediklerini dile getiren Satılmış, “Bu eğitimler genellikle üyelik, mağaza açılışı, satış sonrası takip ve listeleme gibi pek çok konuya yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Biz de ZGR Global olarak kursiyerlerimize Amazon, eBay ve Shopify gibi platformlar üzerine eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimiz Türkiye değil, yurt dışı odaklı olarak gerçekleştiği için ücretlendirmelerimizi de TL üzerinden değil, dolar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimleri önemsiyoruz çünkü e-ticarete atılmak isteyenlere yönelik eğitimlerin yaygınlaşması ve desteklerin artırılması tüm dünyada e-ticaret pazarının büyümesine katkı sağladı” dedi.

AVRUPA TİCARET HACMİNİN YÜZDE 15'İNİ E-TİCARET İŞLEMLERİ OLUŞTURUYOR

2021 yılına dair paylaşılan Avrupa E-Ticaret Raporu'nda, Avrupa e-ticaret pazarının 2019 yılında yüzde 14, 2020 yılında yüzde 10 ve 2021 yılında da yüzde 12'lik bir büyüme kaydettiği belirtildi. Avrupa'da e-ticaret pazarının en çok büyüdüğünü ülkelerin başında yüzde 77 ile Yunanistan geliyor. Listede yüzde 49'luk bir büyüme ile Moldova ikinci sırada bulunuyor. Bu iki ülkeyi yüzde 41 ile Rusya ve yüzde 37 ile İsviçre takip ediyor. Rapordaki en dikkat çekici bilgilerden biri de, Avrupa'da gerçekleşen tüm ticaret işlem hacminin yüzde 15'lik kısmını e-ticaret işlemlerinin oluşturuyor olması. Ödeme servislerinin geliştiğinden ve lojistik ağları ile birlikte sınır ötesi alışveriş için engellerin kalktığından bahseden Satılmış, “Amazon ve Ebay gibi platformlar tüketicilere çok ciddi avantajlar sağlıyor. Bu platformlar üzerinden milyonlarca adet sipariş geçiliyor ve müşteriler sipariş verdiklerinde o ürünün nereden geldiğiyle o kadar da ilgilenmiyorlar. İşte tüm bu büyüyen pazar içerisinde var olabilmek ve tutunabilmek için e-ticaret faaliyetlerine katılacak olan kişi ve kurumların eğitim programlarına katılması büyük önem taşıyor” dedi.

“EĞİTİM PROGRAMLARI TÜRKİYE'DEKİ E-TİCARET EKOSİSTEMİNİN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAR”

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği tarafından derlenen verilere göre, 2021 yılında Türkiye'de e-ticaret ekosisteminin ulaştığı hacim 400 milyar TL civarında. Nitekim bu rakamın 2022 yılında yüzde 40'lık bir artış ile 560 milyar TL değerine ulaşması hedefleniyor. Yine aynı verilere göre 2021 yılında en çok rağbet gören e-ticaret kategorisi süpermarket olmuş durumda. Özellikle kampanya dönemlerinde ya da özel günlerde e-ticaret faaliyetlerinin artış gösterdiğini ifade eden Satılmış, “İnsanların e-ticaret siteleri üzerinden alışveriş yapmalarının en temel nedeni daha uygun fiyatlarla karşılaşıyor olmaları ve evlerinden çıkmak zorunda olmamaları. Elbette e-ticaret faaliyetlerinde bu ürünlerin nasıl bu kadar ucuza satılabildiği, e-ticaretin avantajları ve dezavantajları gibi konular ancak kaliteli bir e-ticaret eğitimi ve danışmanlığı ile öğrenilebilir. Dolayısıyla e-ticarete atılmayı düşünen insanların bu işe nitelikli bir şekilde atılması, bir yandan oluşturulmuş olan markanın değerini artırırken bir yandan da Türkiye'deki e-ticaret ekosistemine katkı sağlar” dedi.

İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPAN İNSANLARIN EN TEMEL MOTİVASYONU UYGUN FİYATLAR

Deloitte Danışmanlık tarafından hazırlanan ve 2021 yılının Şubat ayında yayınlanan “E-ticaretin Öne Çıkan Başarısı, Tüketici Davranışlarında Değişim ve Dijitalleşme” isimli çalışmada, tüketicilerin i̇nternet üzerinden alışveriş yapma motivasyonlarına da yer verildi. Bu çalışmadan hareketle değerlendirmelerde bulunan Satılmış, “Yüzde 67'lik dilimin online alışverişte temel motivasyonu uygun fiyatlar. Bunu yüzde 54 ile zaman tasarrufu takip ediyor. Bu motivasyonlar arasında güvenilirlik, mağazaya gitmek istememe, fiyat karşılaştırma imkanı bulunması, mağaza çeşitliliği, ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilme, bazı ürünlerin yalnızca i̇nternet üzerinden satılması ve müşteri yorumlarına ulaşabilme gibi daha pek çok seçenek var. Özellikle pandemi döneminden sonra e-ticaret alışkanlıklarının geleneksel alışveriş yöntemlerine oranla çok daha popüler hale geldiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden e-ticaret gelecekte bugün pazarda sahip olduğu paydan çok daha fazlasına sahip olacak” dedi.

Yine aynı raporda, 2020 yılı e-ticaret harcamalarında ulaşılan 226,2 milyar TL'lik değerin, 2016-2020 arasındaki toplam harcamaların 3.2 katı olduğu ortaya kondu. ETBİS tarafından 2021 yılının Ekim ayında açıklanan verilere göre ise, 2021 yılının yalnızca ilk yarısında e-ticaret hacminin 161 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi.

E-ticarete girmek isteyen insanların mutlaka bir stratejiye sahip olması gerektiğini söyleyen Satılmış, “Doğru ürüne ulaşmak, tüketici ihtiyaçlarını ve davranışlarını doğru şekilde okumak ve ihtiyaçlara ya da davranışlara göre bir e-ticaret faaliyeti yürütmek, bu faaliyetlerde başarılı olmak için en temel faktörler. Biz ZGR Global olarak 30 kişilik bir ekiple çalışıyor ve e-ticarete atılmak isteyen insanlara profesyonel danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.” dedi. E-ticarete ek gelir elde etmek amacıyla girdiğini ve sonradan bu işi profesyonel hale getirdiğini ifade eden Satılmış, “Bugüne kadar yüzlerce insana eğitimler vererek ve danışmanlık hizmeti sağlayarak e-ticarette başarılı olmaları için rehber olduk” dedi.