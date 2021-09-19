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E-Devlet'e dava dosyası sorgulama (basit yöntem)

E-Devlet'te dava dosyanız ne durumda dava dosya nasıl sorgulayabilirsiniz? Tüm detayları ile sizler için hazırladık.

4 Saat Önce
2021-09-19 10:21:34
E-Devlet'e dava dosyası sorgulama (basit yöntem)

E-Devlet'ten dava dosyasını sorgulamak son derece basit ama bunun için ihtiyacınız olan tek şey bir e-devlet şifresi eğer bu varsa adınıza açılmış bir davayı ya da tarafı olduğunuz bir davayı, dosyada isminizin geçtiği davayı çok rahat bir şekilde sorgulayabilirsiniz. E-Devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden kimliğiniz ile birlikte alabilirsiniz.

İlk olarak arama motoruna (Google) E-Devlet yazıyoruz ve ilk çıkan sonuç olan E-Devlet Kapısı'na tıklıyoruz.

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Açılan ekranda bizden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve E-Devlet şifresini girmemizi istiyor. Gerekli bilgileri doğru birşekilde yazdıktan sonra giriş yapalım.

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Sisteme giriş yaptıktan sonra karşımıza bir arama kutusu çıkıyor. Arama kutusuna 'Dava dosyası sorgulama' yazalım 'Enter' tuşuna basarak arama yapalım.

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Açılan ekranda hakkımızda eğer bir dava dosyası var ise adımıza açılmış ya da taraf olduğumuz davaların listesi çıkıyor. Burada dosyamız hangi adli birimde (mahkemede), Dosya/Yıl no, Açılış tarihi ve taraf rolü gibi bilgiler yer almakta.

Ayrıca E-Devlet sayesinde Adalet Bakanlığı veri tabanındaki kişisel verilerinize ulaşabildiğiniz gibi birçok kurum ve kuruluşada ulaşabiliyorsunuz.

Hakkımda açılmış dava var mı?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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