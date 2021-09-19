E-Devlet'e dava dosyası sorgulama (basit yöntem)

E-Devlet'te dava dosyanız ne durumda dava dosya nasıl sorgulayabilirsiniz? Tüm detayları ile sizler için hazırladık.

E-Devlet'ten dava dosyasını sorgulamak son derece basit ama bunun için ihtiyacınız olan tek şey bir e-devlet şifresi eğer bu varsa adınıza açılmış bir davayı ya da tarafı olduğunuz bir davayı, dosyada isminizin geçtiği davayı çok rahat bir şekilde sorgulayabilirsiniz. E-Devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden kimliğiniz ile birlikte alabilirsiniz.

İlk olarak arama motoruna (Google) E-Devlet yazıyoruz ve ilk çıkan sonuç olan E-Devlet Kapısı'na tıklıyoruz.

Açılan ekranda bizden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve E-Devlet şifresini girmemizi istiyor. Gerekli bilgileri doğru birşekilde yazdıktan sonra giriş yapalım.

Sisteme giriş yaptıktan sonra karşımıza bir arama kutusu çıkıyor. Arama kutusuna 'Dava dosyası sorgulama' yazalım 'Enter' tuşuna basarak arama yapalım.

Açılan ekranda hakkımızda eğer bir dava dosyası var ise adımıza açılmış ya da taraf olduğumuz davaların listesi çıkıyor. Burada dosyamız hangi adli birimde (mahkemede), Dosya/Yıl no, Açılış tarihi ve taraf rolü gibi bilgiler yer almakta.

Ayrıca E-Devlet sayesinde Adalet Bakanlığı veri tabanındaki kişisel verilerinize ulaşabildiğiniz gibi birçok kurum ve kuruluşada ulaşabiliyorsunuz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.