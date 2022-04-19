DyorEX Avantajları Nelerdir?

DyorEX 2021 yılında İstanbul’da merkezli bir borsa olarak kurulmuştur kurulduğu günden bu yana kullanıcılarının kripto yatırımlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

4 farklı bankaya entegre olması sayesinde kullanıcılarının istedikleri bir banka aracılığıyla Türk Lirası yatırmasına ve çekmesine izin vermektedir. Ayrıca sadece Türk Lirası ile değil USDT ile bile işlem yapmaya izin vermektedir.

Sadece bu karala kalmayan DyorEX kullanıcılarına daha pek çok avantaj sağlamaktadır bu avantajları sayesinde DyorEX Türkiye'nin önde gelen Kripto borsalarından birisi haline gelmiştir.

Vizyonu:

“Herkes İçin Kripto” vizyonuyla hareket eden DyorEX kripto para dünyasını herkes için daha ulaşılır ve anlaşılır kılarak yatırımcıların ekonomik özgürlüğünü arttırmayı ve kullanıcılarının mutlu ve yatırımlarından memnun bir şekilde yatırım yapabilmesini sağlamak için yükselen ve gelişen bir kripto borsası inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Misyonu:

Blockchain ekosistemine verdiği destek sayesinde, blockhain teknolojisiyle beraber yeni nesil iş yapış modellerinin önündeki engellerin giderilmesi için herkesin kullanabileceği bir platform oluşturmak için çalışmaktadır.

DyorEX Avantajları:

Analiz Desteği:

Yatırımcılarının isteklerine göre haftalık olarak belirlenen 5 altcoinin detaylı analizlerini her gün PDF olarak Whatsapp üzerinden kullanıcılarına göndererek kullanıcılarının coinler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.

Günlük Bülten:

Kripto paralar hakkındaki gelişmeleri haftalık beklentiler hakkındaki bilgileri gün içinde kullanıcılara Whatsapp üzerinden göndermekte üstelik kullanıcının seçtiği altcoinler hakkındaki bilgilere öncelik vererek yaptıkları bu işlem sayesinde kullanıcının gelişmelerden hızlıca haberdar olmasını sağlamaktadır.

Temel Düzey Eğitim:

DyorEX, kullanıcılarına sadece yatırım yapma imkanı değil aynı zamanda yatırımlarını bilinçli yapma imkanı sunar bunun için ise belirli konulardaki webinar eğitimleri sayesinde kullanıcılarına ücretsiz eğitim imkanı sağlamaktadır. Eğitim konuları;

Kripto Para Piyasasındaki temel kavramlar

Risk ödül nasıl ayarlanır?

Psikoloji – Portföy yönetimi nasıl yapılmalı?

Tradingview Kullanımı

Temel Analiz Nedir?

Teknik Analiz Nedir?

Teknik Analiz1 – Destek/Direnç

Teknik Analiz2 – Trend Çizgileri

Teknik Analiz3 – RSI indikatörü

Teknik Analiz4 – MACD indikatörü

Teknik Analiz5 – Hareketli Ortalamalar

Teknik Analiz6 – Fibonacci Çizgileri

Birebir Eğitim:

Temel düzey eğitime ek olarak yine ücretsiz olarak belirli konularda haftada 1 saat toplamda ise 12 saat olarak Zoom gibi platformlar üzerinden birebir eğitim imkanı sunmaktadır. Eğitim konuları:

Kripto Para Piyasasında ki temel kavramlar

Risk ödül nasıl ayarlanır?

Psikoloji – Portföy yönetimi nasıl yapılmalı?

Risk Yönetimi

Tradingview Kullanımı

Temel Analiz Nedir?

Teknik Analiz Nedir?

Teknik Analiz1 – Destek/Direnç

Teknik Analiz2 – Trend Çizgileri

Teknik Analiz3 – RSI indikatörü

Teknik Analiz4 – MACD indikatörü

Teknik Analiz5 – Hareketli Ortalamalar

Teknik Analiz6 – Fibonacci Çizgileri

Teknik Analiz7 – BearishPattern

Teknik Analiz8 – BullishPattern

Teknik Analiz9 – Baştan Sona Grafik Çalışmaları

Alım satım stratejileri

Sermaye nasıl korunur?

Takip edilmesi gereken kaynaklar

Kripto piyasasının vazgeçilmez takip siteleri

Trade Örnekleri

Zararlı işlemlerde nasıl müdahale edilmeli?

Güvenlik:

DyorEX sağladığı güvenlik önlemleri sayesinde kullanıcılarına hem dijital hem de dışarıdan gelecek tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktadır ve sadece bunlarla da kalmayan DyorEX kullanıcıların yapabileceği hatalara karşı bile önlemler almıştır. Bütün veriler şifrelenerek aktarılırken tğm datalar şifreli ve birbirinden bağımsız olarak saklanmaktadır. Ayrıca veriler günlük olarak yedeklenmektedir ve yedeklenen veriler kopyalanarak kayıt altına alınmaktadır.Yatırımcı bilgilerinin müşteri destek ekibi, 3.taraf kişiler ve hatta DyorEX'in üst düzey yöneticileriyle bile paylaşılmamaktadır.

Yatırma işlemini gerçekleştiren kripto paraları, sıcak cüzdanlardan daha güvenli olan soğuk cüzdanlarda saklamaktadır.

Tüm cüzdanlar şifreli olarak tutulmaktadır.

Önemli işlemler için iki faktörlü doğrulama kullanır.

Şifre, E-posta değiştirme işlemleri sonrası bilgilerin çalınma ihtimaline karşı kripto ve itibari para çekme işlemlerini 24 saat için durdurur.

Para yatırma/çekme gibi işlemleri E-posta ve SMS olarak bildirmektedir.

Hesap geçmişini, cihaz ip adresi gibi bilgileri hem kontrol edip hem de kayıt etmektedir.

Yatırım Mentörlüğü:

DyorEX,kullanıcılarına mentörler sayesinde hem ileri düzey webinar eğitimi vermekte hem de kullanıcılarının piyasa hakkındaki son gelişmeler, altcoinlerdeki beklentiler ve firmadaki yenilikleri(Listelenen yeni coinler, iş birlikleri vb.)gibi soruları haftanın 2 günü randevu alarak telefon üzerindenmentörlerine sormalarına imkan vermektedir. Bu sayede kullanıcıların aklında soru kalmamasını sağlanmaktadır.

Kripto Göstergeleri:

DyorEX, IntoTheBlockwebsitesiden alınan bilgilerle Pazar derinliği, ağ akışları, giriş/çıkış hacimleri, oynaklık gibi konularda hazırlanan detaylı dokümanları PDF dosyası olarak haftada 2 defa kullanıcıya Whatsapp üzerinden göndermeyi planlamakta.

Check-Up:

Kullanıcıların yaptığı tüm işlem geçmişleri her detayını dikkatle ele alarak kullanıcıların yaptığı hataları ve nasıl önlem alacağını, sonraki yatırımlarında bu hataların üstesinden nasıl gelebileceğini içeren tavsiyeler belirlenen PDF şablonunda her ayın ilk haftası kullanıcıya gönderilir. Bu uygulamanın amacı ise kullanıcıların önceki yatırımlarındaki hataları göz önüne alarak kayıplarını kazanca çevirmesini hedeflemektedir.

CoinAnd Travel:

Bir yıl içerisinde kullanıcının seçtiği ülke genelinde finansal kongre veya kripto seminerine katılması sağlanmaktadır.

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