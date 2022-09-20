Düşünce hızı herkes için aynı mı?

Bilim insanlarının bu zor soruya odaklanıp, düşüncelerimizin hızını hesaplamaya çalıştığı araştırmalar mevcut. Yaptıkları şey genelde şu oluyor; deneylerde gönüllüleri çeşitli duyusal testlere tabi tutuyor ve bilinçli farkındalık düzeyleri üzerinden ölçüm yapıyorlar.

Bu deneyler, 50 milisaniyelik kısacık bir süre içinde aktarılan duyusal uyaranları bile tespit edebildiğimizi gösteriyor. Fakat beyinlerimizin aslında bir milisaniyenin yarısı kadar bir sürede bile bunu yapabildiği biliniyor. Bu bazen bilince yansımıyor ama beyin yine de o bilgiyi almış oluyor.

Tüm bunlar bir tarafa, düşüncelerin hızı kişiden kişiye ve hatta zihnimizin farklı evrelerine göre değişiklik gösterebilir. kaynak popsci