DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Barcelona'da Sergio Agüero en az 3 ay yok
Halk Sağlığı'ndan 'miadı geçmiş solisyon' iddiasına yalanlama
Golcü oyuncu Cenk Tosun geri dönüyor! Tam 7 ay sonra...
ABD'den sabitkoinlere düzenleme girişimi
Moderna aşısına ‘kalp kası iltihabı’ engeli
Ev hapsindeki Sudan Başbakanı Hamduk’tan çağrı
Rasathane böyle topa tutuldu
Lübnan'ın en eski İngilizce gazetesi kapandı
Binalar sorunlu tedbir zorunlu
Pentagon’dan F-35 açıklaması
Tribünlerde çatışma çıktı, saha kenarındaki teknik direktör vuruldu
Şirketler doğalgaz zammına ne diyor?
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Kafkaslar buzulların yüzde 40'ını kaybetti
Roma sokaklarında Kovid bitmiş
‘Bisiklet Şehri Sakarya’ Kızılay Haftasını bisiklet sürerek kutladı

TIMETURK / YAŞAM / Düşerken başını kamyon kasasına çarpıp öldü

Düşerken başını kamyon kasasına çarpıp öldü

Kırıkkale'de kaldırımda dengesini kaybedip düşerken yoldan geçen kamyonun kasasına başını çarpan Ali Sağlam (59), hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2021-11-01 22:39:18
Düşerken başını kamyon kasasına çarpıp öldü

Olay, saat 15.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı eski Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik ışıklarında kaldırımda bekleyen Ali Sağlam, İ.K. yönetimindeki 06 VPA 76 plakalı kamyonun geçtiği sırada dengesini kaybederek düştü. Sağlam, yere düşerken kafasını kamyonun kasasına ve tekerine çarptı. Kazayı fark etmeyen sürücü yola devam ederken, Sağlam ağır yaralandı.

011120212144025229649

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü İ.K. ise polis ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş