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TIMETURK / YAŞAM / Dursun Zehir cinayetinde 2 tutuklama! Dursun Zehir'in torunu tutuklandı mı? Dursun Zehir'in katilleri kim çıktı?

Dursun Zehir cinayetinde 2 tutuklama! Dursun Zehir'in torunu tutuklandı mı? Dursun Zehir'in katilleri kim çıktı?

Dursun Zehir cinayetinde 2 tutuklama! Rize'de 171 gündür kayıp olan Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği öğrenildi. 75 yaşındaki Zehir'in cebindeki 5 bin TL için öldürüldüğü ortaya çıktı. Dursun Zehir'in torunu tutuklandı mı? Dursun Zehir'in katilleri kim çıktı? İşte merak edilen detaylar...

59 Dakika Önce
2022-03-27 14:49:12
Dursun Zehir cinayetinde 2 tutuklama! Dursun Zehir'in torunu tutuklandı mı? Dursun Zehir'in katilleri kim çıktı?

Rize'de 171 gündür kayıp olan Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği öğrenildi. 75 yaşındaki Zehir'in cebindeki 5 bin TL için öldürüldüğü ortaya çıktı. Dursun Zehir'in torunu tutuklandı mı? Dursun Zehir'in katilleri kim çıktı? İşte merak edilen detaylar...

Dursun Zehir cinayetinde 2 tutuklama!

Rize'de kendisinden 171 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Dursun Zehir olayı çözüldü. Yaşlı adam, cebindeki 5 bin TL için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayeti işlediğini itiraf eden kişi, yaşlı adamı ilk önce başına taşla vurup bayılttığını daha sonra da testereyle parçalara ayırdığını söyledi. Yasin Şanal, cinayete kendisini Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın azmettirdiğini ifade etti.

Dursun Zehir'in torunu tutuklandı mı?

Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın azmettirdiğini ifade eden katil zanlısı Yasin Şanal'ın, 5 bin TL için cinayeti işlediğini itiraf etti. Davada torun Kerim Bakar ve Bakar'ın arkadaşı Yasin Şanal tutuklandı.

Dursun Zehir'in katilleri kim çıktı?

Önce taşla bayıltılan ve daha sonra testereyle kesilerek denize atılan Dursun Zehir cinayetini Yasin Şanal'ın işlediği ortaya çıktı. Zehir'in torunu Kerim Bakar'ın ise azmettirici olduğu belirlendi.

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