Dünyanın tarzını üreten Markapia'nın yolculuğu

Bazı markalar vardır hani sanki kalıpları oluşturulurken sizin ölçülerinizden yola çıkmışlar da hangi ürününü giyerseniz giyin “işte bu” deyi veriyorsunuz… Tarzı ile kalıbı ile tam bana göre diyeceğiniz bir markanın başarı öyküsü ile tanıştıracağız sizi…

TİCARETTE İLHAM VEREN MARKALARLA KÜRESEL PAZARLARA

Alay Ailesi'nin 1986 yılında tekstil sektörüne adım atmasıyla başlayan uzun yolculuk sonucunda birçok deneyim ve tecrübenin kazanılmasıyla Markapia projesi hayata geçti. Monoteks Tekstil kendi alanında uzmanlıklarıyla çalışan departmanları sayesinde kısa sürede sektörde ilerlemeyi başardı. Yatırımlarını tekstil sektörünün yanı sıra inşaat, hayvancılık, yatırım ve teknoloji sektörlerinde de sürdüren Alay Ailesi, tüm şirketlerini Mono Group çatısı altında toplayarak kurumsal ve merkezi yönetimi başarıyla uyguladı. Monoteks Tekstil, Pulsar İnşaat, İMECE Yatırım, Bomonti Hayvancılık, Alfa Jet Aviation, SAVORAS, Askent İnşaat, CMC Tekstil, Monoyap ve Markapia şirketleri ile Alay Ailesi birçok alanda güçlü bilgi ve birikimler kazandı. Markapia'nın arkasında yatan ve doğuşuna zemin hazırlayan ortam da işte bu işletme yönetimi tecrübeleri oldu.

Markapia… Markaların iş birliğine verdiği önemi ismine yansıtan bu markanın yaratıcısı genç iş insanı Ömer Alay… Başarılı girişimci Alay Ailesi'nin gücüyle e-ticarette mikro ihracat rekoru kırma hedefi ile çıktı yola. Markanın ruhunu yansıtmak, enerjisine enerji katmak ve çok yönlü düşünmek için de genç, dinamik bir ekiple işe başladı. E-ticarette başlayan bu serüven, 3 yıl gibi kısa bir sürede hızlı bir başarı grafiği yakaladı.

JEAN İDDİASI

Markapia'yı marka yapan jean iddiası demek pek de yanlış olmaz. Bu iddianın altında kumaşın kalitesi ve uygun fiyat performansı yatıyor. Jean denilince aklınıza sadece pantolon gelmesin, tulum, elbise, ceket, şort, gömlek… Yani jean rahatlığı birbirinden farklı parçalarla sizi sarıyor ve iliklerinize kadar işliyor.

Sadece jean değil elbette; kadın/erkek giyim ürünleri, iç giyim, fantezi giyim, spor giyim, büyük beden, tesettür giyim ve tabii ki ev dekorasyonu ile ev gereçlerini kapsayan 10 binin üzerinde ürün çeşitliliği… Aradığınız ürüne ulaşılamıyor seçeneğini rafa kaldırtacak cinsten... Birçok ürüne de kendi imzasını atıyor. Üretimden satışa aynı firmadan çıkan her bir ürün markanın kimliğini taşıyor. Kaliteden ödün vermeden ürün portföyünü genişletmek için de 100'den fazla marka ile de iş birliği bulunuyor.

5 KITADAN 140 ÜLKEYE KÜRESEL MARKA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA

Dijitalleşmenin ihtiyaçtan zorunluluğa dönüştüğü dünyada Markapia web sayfası ve mobil uygulaması ile dünyanın her yerinde her müşterisinin cebinde bir mağaza açmış durumda… Kurduğu iş ortaklıklarıyla 50'den fazla pazaryerinde hizmet veriyor. 2022 ile birlikte Amerika ofisini açan marka, global pazarda varlığını günden güne büyütüyor. Bu büyümeyi değerler ışığında, teknolojik yenilik ve dönüşümlerle ihtiyaçları harmanlayarak yapıyor.

Hani insan kıyafetleri ile ağırlanır, fikirleri ile uğurlanır derler ya kıyafetinizin fikrinizi yansıttığı, kıyafetinizin sizinle bütünleştiği bir markaya yolculuk zamanı gelmedi mi? Markapia'nın size, tarzınıza ve bütçenize katacaklarını düşününce denemeye değer bence… Seyahat tamamen ücretsiz ve bu keşif yolculuğunda rehberiniz gece gündüz daima yanınızda...

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