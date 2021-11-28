Dünyanın plastikle imtihanı

10 milyar ton plastik atığın yaklaşık 6 milyar tonu ya çöplük sahalarında ya da serbest halde. Çevre örgütleri ise uluslararası raporlarla konunun vehametine dikkati çekiyor

Küresel koronavirüs salgını, özellikle plastik gıda paket servis kapları ve tek kullanımlık maskeler gibi tıbbi atıklarla birlikte tek kullanımlık plastiklere yönelik talepte katlanarak artış kaydetti.

Ağustos 2021 itibariyle, pandemi ile ilgili 193 ülkeden yaklaşık 8,4 milyon ton ek plastik atık üretildi.

Öte yandan ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi tarafından yayımlanan ve plastik atıkların ölçeğine ve etkisine bakan rapora göre de insanların bugüne kadar on milyar ton plastik ürettiği açıklandı.

Raporda son 65 yılda gezegendeki plastik üretiminin yüzde 18 bin 300 arttığı aktarılırken, Çevre Araştırma Ajansı (ÇED), üretilen 10 milyar tonun yaklaşık altı milyar tonunun ya çöplüklerde olduğunu ya da çevreyi kirlettiğini söyledi.

Denizler plastik kaynıyor

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne (IUCN) göre, her yıl okyanuslarımıza en az 8 milyon ton plastik karışıyor. Plastik atıklar farklı boyutlarda gelebilir ama en zararlı türü denizde yüzen şişeler değil; insan gözünün göremediği, ancak organizmalar tarafından kolayca tüketilebilen mikroplastiklerdir. Tanım olarak mikroplastikler, genellikle kozmetikte olduğu gibi ticari kullanım için üretilen veya UV radyasyonu ve okyanus dalgaları gibi çevresel faktörlere maruz kalmalarının bir sonucu olarak daha büyük plastik atıklardan bölümlere ayrılan 5 mm'den küçük plastikler.

Ticaret Bakanlığı'nın sitesindeki bilgiye göre; plastik, çeşitli nedenlerle okyanuslarda son bulur, ancak en büyük kaynağı, hafifliği nedeniyle depolama alanlarına yapılan nakliyeden gelir.Deniz ürünü tüketmemekle birlikte dolaylı plastik tüketimimizi nasıl azaltabiliriz? En etkili çözümler, küresel geri dönüşüm çabalarımızı artırmak ve her şeyden önce plastik atıkların okyanuslara karışmasını engellemek.

Çöpün arkasındaki gerçek

ABD'de kamu kurumu Enerji Bilgi Yönetim İdaresi de (EIA), plastik atıkların geldiği boyutu ve son yıllardaki artışına dair yeni bir rapor yayımladı.“Çöpün Arkasındaki Gerçek: Uluslararası plastik atık ticaretinin ölçeği ve etkisi” adlı raporda, insanların bugüne kadar 10 milyar ton plastik atık ürettiği açıklandı.Dünyanın artan plastik atık ticareti sorununun bugüne kadarki en kapsamlı resmini vermek için mevcut plastik atık ihracat verilerini bir araya getirerek analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan verilerde, son 65 yılda gezegendeki plastik üretiminin yüzde 18 bin 300 arttığı aktarıldı.

Çevresel değerleme

Çevre Araştırma Ajansı (ÇED), 10 milyar ton plastik atığın yaklaşık altı milyar tonunun ya çöplük sahalarında bulunduğunu ya da serbest halde bulunarak çevreyi kirlettiğini söyledi.ÇED, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri plastik atık ihracatını yasaklayıp tükettikleri plastik miktarını azaltarak sorumluluk almaya çağırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.