Dünyanın en saçma binası nedir? Dünyanın en saçma binası nerede?

Son zamanlar insanlar tarafından Google arama motorunda en çok merak edilen konulardan birisi dünyadaki enteresan ve saçma binalaryer almakta.

İnternet kullanıcıları tarafından ilginç ve bir o kadar saçma mimari yapılar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu konu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Dünyanın en saçma binası nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte enteresan tasarım binalar işte tüm detaylar…

Arama motorunda en çok araştırılan ve merak edilen sorulardanbirisi deDünyanın en saçma binası nerede? sorusudur.Dünyanın birçok yerinde mimarlar tarafından yapılan birbirinden ilginç binalarmevcut. Sürekli olarak değişen zaman beraberinde mimaride de büyük oranda değişime götürmekte.Bununla beraber her geçen gün birbirinden ilginç mimarilerle karşılaşmaktayız.Bunlardan özellikle araştırma yaptığınızda en çok karşınıza çıkanlardan birisi de Türkiye'de Kahramanmaraş ilinde bulunan binadır. İlginç mimarisi ve yapısı ile hayranlık duydurmaktadır. Dünyanın en saçma 10 binası nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Dünyanın en saçma binası nerede işte detaylar.

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI NERDE?

Dünya'nın en saçma binası nerede?Dünya'nın en saçma ve enteresan yapısı ile dikkatleri üzerine çeken bina,Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde bulunan iş merkezi olarak yapılan 19 katlı binadır.

Bu bina arama motoru Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaklaşık olarak 290 bin sonuçta ilk sırada yer almakta.

DÜNYANIN EN SAÇMA 10 BİNASI

Dünya üzerinde bulunan en ilginç ve saçma binalar şu şekildedir;

Dünyanın en küçük gökdeleni: Dünyanın en küçük gökdeleni Amerika Birleşik Devletlerinde Teksas eyaletinde bulunan Newby-McMahon binası 12 metrelik uzunluğu ile dünyanın en küçük gökdeleni olarak bilinmektedir.

Dünyanın en küçük gökdeleni Amerika Birleşik Devletlerinde Teksas eyaletinde bulunan Newby-McMahon binası 12 metrelik uzunluğu ile dünyanın en küçük gökdeleni olarak bilinmektedir. Sam Kee binası: Vancouver bulunan bu bina 1913 yılında Sam Kee firması tarafından yapılmıştır. Bu bina uluslararası bir popülerliğe sahip tarihi en dar bina unvanına sahip olmaktadır.

Vancouver bulunan bu bina 1913 yılında Sam Kee firması tarafından yapılmıştır. Bu bina uluslararası bir popülerliğe sahip tarihi en dar bina unvanına sahip olmaktadır. Le PalaisIdeal: Fransa, Hauterives bulunan saray bir postacının hayali olan Ferdinand Cheval tarafından inşa edildi.Sıra dışı mimarisi ile tüm dünyanın dikkatini çekmekte. Cheval'ın 1879 yılında posta dağıtımı sırasında ayağına takılan bir taşın şeklinden çok etkilenerek binayı yapma fikrini öne sürdüğü bilinmekte.

Fransa, Hauterives bulunan saray bir postacının hayali olan Ferdinand Cheval tarafından inşa edildi.Sıra dışı mimarisi ile tüm dünyanın dikkatini çekmekte. Cheval'ın 1879 yılında posta dağıtımı sırasında ayağına takılan bir taşın şeklinden çok etkilenerek binayı yapma fikrini öne sürdüğü bilinmekte. NittWittRidge: Art Beal, NittWittRidge binası fikrinin sahibidir.

Art Beal, NittWittRidge binası fikrinin sahibidir. Büyük Britanya'nın en küçük evi : Kuzey Galler'de ConwyQuay'da bulunan bu ev Büyük Britanya'nın en küçük evi unvanına sahip olmaktadır.

: Kuzey Galler'de ConwyQuay'da bulunan bu ev Büyük Britanya'nın en küçük evi unvanına sahip olmaktadır. Gate Tower binası: Osaka bulunan binada 16 dükkân bulunur. Hükümet tarafından bir otoyol projesi geliştirmişti ve yol tam bu binanın olduğu yerden geçmektedir.

Osaka bulunan binada 16 dükkân bulunur. Hükümet tarafından bir otoyol projesi geliştirmişti ve yol tam bu binanın olduğu yerden geçmektedir. Nakagin Kapsül kulesi : Japonya'da bulunmaktadır.

: Japonya'da bulunmaktadır. Glienicke Köprüsü:

Waldspirale: Simetri hastası olan FriedensreichHundertwasser eserlerine bunu fazlasıyla yansıtmaktadır. Dünyanın en saçma binalarından birisi yapmıştır.

Simetri hastası olan FriedensreichHundertwasser eserlerine bunu fazlasıyla yansıtmaktadır. Dünyanın en saçma binalarından birisi yapmıştır. Cherrapunji'nin yaşayan köprüsü: Hindistan'daki Chrerrapunji kasabasında bulunmakta. Bu köprü ilginç mimarisi ile Hindistan halkının dikkatini üzerine çekmekte.

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI HANGİ ŞEHİRDE?

19 katlı Özel İdare İş Merkezi olan 'dünyanın en saçma binası' Kahramanmaraş şehrinde yer alıyor. 1994 yılında Kahramanmaraş merkezindeki Trabzon Bulvarı'nda, Kahramanmaraş Valiliği'nin yanına yapılan Özel İdare İş Merkezi ilk önce Kahramanmaraş halkının daha sonra da tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.