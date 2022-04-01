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TIMETURK / YAŞAM / Dünyanın En Lüks Tatil Destinasyonu Fiji Adası’na Türk Yatırımcı İlker Zorlu Damgası

Dünyanın En Lüks Tatil Destinasyonu Fiji Adası’na Türk Yatırımcı İlker Zorlu Damgası

Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları son dönemde giderek artıyor. Türk insanını ve kültürünü yurt dışında başarıyla temsil eden isimlerden birisi de İlker Zorlu. Erken yaşta atıldığı iş hayatında pek çok ilki gerçekleştirme fırsatı bulan Zorlu, dünyanın en lüks tatil destinasyonları sıralamasında ilk sıralarda gelen Fiji Adası’na bölgenin en lüks otelini açıyor.

3 Saat Önce
2022-04-01 12:46:13
Dünyanın En Lüks Tatil Destinasyonu Fiji Adası’na Türk Yatırımcı İlker Zorlu Damgası

Türkiye ve Avustralya'da gıda ve turizm alanında çeşitli yatırımları bulunan Zorlu, her şey dahil lüks tatil köyleri ve otelleri ile dünyanın hemen her ülkesinden ziyaretçi alan Fuji Adası'nda turizm yatırımında bulunan ilk Türk olma özelliğini taşıyor.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde doğan Zorlu, Duke University gibi dünyanın en prestijli çeşitli üniversitelerinde ekonomi ve finanseğitimlerini yüksek lisans ve doktora dereceleri alarak tamamlarken öğrenim hayatı boyunca özellikle girişimci ruhuyla ön plana çıkmış birisi.

Küçük yaşlarda atıldığı çalışma hayatına profesyonel olarak MDK Australia HoldingMenkul Değerler Araştırma Departmanı'nda başlayan Zorlu,şirket bünyesindeDenetim ve Mali Grup Koordinatörlüğü ve Finansman Grubu Direktörlüğü gibi çeşitli pozisyonlarda görev almış. Forex, hisse senetleri global emtia piyasaları, vadeli ve türev piyasalar ile kripto para alanında uzmanlaşan Zorlu, bir süre sonra kişisel yatırımları ile kariyerini farklı bir yöne çevirmiş bir girişimci.

Ekonomi alanındaki ilgisini son 10 yıldır kripto paralar, NFT ve blockchain teknolojisi üzerine yoğunlaştıran İlker Zorlu, Avustralya'da kripto para madenciliğini ilk başlatan isim olarak öne çıkıyor. Kripto para sektörünü geleceğin en önemli sektörü olarak gören ve “gelecekten kaçamazsınız” diyen Zorlu günümüzde çevresinde kripto para sektörüne yaptığı yatırımlarla tanınan birisi. Bir yandan Sidney'in en popüler Türk restoranının işletmeciliğini de sürdüren Zorlu, son olarak Fiji Adaları'nda lüks otel projesini hayata geçirmek için önemli anlaşmalara imza attı. Temeli atılan projenin bitimiyle birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinden saygın misafirlere en kaliteli hizmetin sunulması ve bölgenin en prestijli oteli olması hedefleniyor.

Melbourne Avustralyalı Türk İş adamları Derneği yönetim kurulunda da yer alan Zorlu, yatırımlarından elde ettiği kazançların bir kısmıyla Avustralya'da Doğal Hayatı Koruma Vakfı gibi sosyal sorumluluk projelerine de destek olmayı ihmal etmiyor. .

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