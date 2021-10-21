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Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var
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TIMETURK / YAŞAM / Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var

İngiltere merkezli bir kuruluş sosyal medya paylaşımlarını baz alarak dünyada ve kıtalar bünyesinde en güzel köy ve beldeleri listeledi.

1 Saat Önce
2021-10-21 09:47:58
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var

Uswitch'e göre sosyal medyanın da etkisiyle dünya genelinde köylerde yaşama olan ilgi artarken, köy arsa ve ev fiyatları yüzde 126 artış gösterdi.

Uswitch bu listeyi yaparken harita üzerinde yer gösteren Instagram ve Pinterest gibi platformları baz aldı.

Listede 2021 yılında bir milyonun üzerinde paylaşım alan 3 köy ilk sıraları paylaştı. İşte o liste...

10. sırada Portekiz'de Povoação belediyesine bağlı olan, 33,88 kilometrekare yüzölçümüne sahip, 1.541 nüfuslu Furnas yer alıyor. Instagram oyu: 227,533 Pinterest oyu: 175

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9. sırada Tobermory yer alıyor. Tobermory İskoç İç Hebrides'deki Mull Adası'nın başkenti ve 1973'e kadar tek şehirdir. Köy, 1788'de bir balıkçı limanı olarak kuruldu. Instagram oyu: 241,926 Pinterest oyu: 284

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8. sırada Shirakawa, Japonya'nın Gifu prefektörlüğünde bulunan bir köydür. Yüzölçümü 356.55 kilometrekare olan köyün nüfusu yaklaşık 1,734'tür. Instagram oyu: 254,975 Pinterest oyu: 1,706

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7. sırada Vernazza yer alıyor. İtalya'nın kuzeybatısındaki La Spezia, Liguria eyaletinde bulunan kasaba Cinque Terre bölgesini oluşturan beş kasabadan biri. Vernazza kuzeye giden dördüncü şehirdir, araba trafiği yoktur ve İtalyan Rivierası'ndaki en gerçek "balıkçı köylerinden" biri olmaya devam etmektedir. Instagram oyu: 491,902 Pinterest oyu: 1,232

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6. sırada Wānaka yer alıyor. Wanaka Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın Otago bölgesinde popüler bir kayak ve yazlık tatil beldesidir. Instagram oyu: 565,973 Pinterest oyu: 741

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5. sırada yer alan Mission Beach, Queensland, Avustralya'daki Cassowary Coast Bölgesi'nde küçük bir sahil kasabasıdır. Toplam nüfusu 3.597 kişi olarak belirlenmiştir. Instagram oyu: 608,703 Pinterest oyu: 93

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4.sırada Hallstatt yer alıyor. Hallstatt, Avusturya'da bir bölge olan Yukarı Avusturya'da Salzkammergut'da bir köydür. Hallstätter gölü kıyısındadır. 2001 yılındaki nüfus sayımı 946'dır. Instagram oyu: 794,326 Pinterest oyu: 4,887

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Nevşehir iline bağlı Göreme beldesi üçüncü sırada yer aldı. Göreme söz konusu listede Asya-Avrupa (Avrasya) kategorisine giren tek bölge olma özelliğini taşıyor.

Göreme beldesi peribacaları, taştan evleri, Anadolu'ya özgü kahvaltı ve yemekleriyle birlikte son yıllarda balon turizmiyle ön plana çıkıyor. Göreme'ye Asya'dan gelen yabancı turistlerin de büyük ilgisi bulunuyor. Instagram oyu: 1,129,021 Pinterest oyu: 279

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1997 yılında James Bond filminin çekilmesiyle dünya genelinde büyük üne kavuşan Vietnam'ın Ha Long Koyu ise 1.1 milyonu aşkın paylaşımla ikinci sırada yer aldı. Instagram oyu: 1,167,858 Pinterest oyu: 160

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Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan turistik adası Santorini'nin en kuzey noktası olan Oia, 1.6 milyonun üzerinde paylaşımla dünyanın en güzel köyleri listesinde birinci oldu. Instagram oyu: 1,609,706 Pinterest oyu: 2,965

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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