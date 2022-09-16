DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2902 ₺

EURO

18,3094 ₺

ALTIN

984,12 ₺

BİST

3.372,71 ₺

TIMETURK / YAŞAM / Dünyanın en eski kalbi bulundu

Dünyanın en eski kalbi bulundu

Bilim adamları, 380 milyon yıllık çeneli bir balık fosilinde dünyanın bilinen en eski kalbini keşfetti.

8 Saat Önce
2022-09-16 08:54:26
Dünyanın en eski kalbi bulundu

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden araştırmacılar, fosilleşmiş mide, bağırsak ve karaciğerin yanında “güzel korunmuş” bir kalp buldu.

_126719403_scanwithheart

Kaslı organ, 419 milyon ila 359 milyon yıl önce Devoniyen döneminde sularda yüzen fosilleşmiş çeneli bir balıktan geliyor.

Bilim adamlarına göre, Science dergisinde yayınlanan bulgular, organların, modern bir köpekbalığına benzer anatomilere sahip soyu tükenmiş bir zırhlı balık grubu olan arthrodire familyasından bir balığın vücudundan geldiğini gösteriyor.

5c800455ae2ace0621705b2a23ef5857bc5ddc03

Baş araştırmacı Profesör Kate Trinajstic, eski türlerin bu kadar iyi korunmuş yumuşak dokularını bulmanın çok nadir olduğunu ve bulgularını "olağanüstü" olduğunu söyledi.

3418-2279-3bc3989c-61ec-49f4-90cd-ab89ba90feb6.jpg.gallery_1

Trinajstic, "20 yıldan fazla bir süredir fosiller üzerinde çalışan bir paleontolog olarak, 380 milyon yıllık bir atada 3 boyutlu ve güzel bir şekilde korunmuş bir kalp bulmak beni gerçekten şaşırttı. Bu balıkların kalpleri kelimenin tam anlamıyla ağızlarında ve solungaçlarının altında tıpkı günümüzdeki köpekbalıkları gibi" dedi.

Araştırmacılar, fosilleri Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesindeki Gogo Formasyonu'ndaki buldular.

Kaynak: İndependent, TRTHaber

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş