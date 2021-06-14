Dünyanın En Büyük Yayın Kuruluşları Pandemiyi Masaya Yatırdı

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, aynı zamanda ABU Başkanı İbrahim Eren üçüncüsü düzenlenen ve dünyanın en önemli yayın kuruluşlarını bir araya getiren ABU(Asya-Pasifik Yayın Birliği) –RAI (İtalya Ulusal Kanalı) Günleri’nin açılış panelinde konuştu.

“CovidDışı Yeni Bir Dünya: Kamu Yayıncıları Daha Açık, Kapsayıcı ve Hoşgörülü Toplumlar Yaratılmasına Hizmet Edebilir mİ?” teması ile Asya-Pasifik bölgesinden ve Avrupa'dan uzmanların katılımıyla RAI'nin Milano stüdyosundan hibrit formatta gerçekleştirilen konferansın açılışı TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, aynı zamanda ABU Başkanı İbrahim Eren ileEBU Başkanıve FTV (France Televisions) Genel Müdürü DelphineErnotteCunci'nin katıldığı panel ile yapıldı.

Açılış panelinde kamu yayıncılığının birleştirici rolüne değinildi

Dünyanın iki büyük yayın birliğinin başkanlarının katılımıyla gerçekleşen panelde kamu yayıncılarının pandemi sonrası dönemde dahaaçık, kapsayıcı ve hoşgörülü toplumların oluşmasındaki rolüne değinildi. Koronavirüssırası ve sonrasında tüm dünyada gerçekleştirilen kapanma ve kademeli normalleşme süreçleri esnasında hoşgörü ve açıklık gibi kavramların kamu yayıncılığı üzerinde etkileri ve kurumların toplumlara olan sorumluluklarına odaklanılan toplantıda, Eren önemli saptamalarda bulundu.

“Kamu yayıncılığının üç sorumluluğu: Bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme”

TRT'nin bir kamu yayıncısı olarak pandemi süresi boyunca 7/24 görevinin başında olduğunu belirten Eren, pandemi esnasında tüm kamu yayıncılarından beklenen üç önemli noktaya dikkat çekti. “Kamu yayıncılığının bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme olmak üzere üç ana sorumluluğu vardır. TRT olarak pandeminin başından beri gerek TRT EBA kanallarımızla gerek dizilerimizle ve haber kaynaklarımızla bu rolümüzü başarıyla yerine getiriyoruz” vurgusunu yapan İbrahim Eren, pandemi süresince bilgi edinmedesosyal medyadan ziyade geleneksel medyaya güvenildiğine dikkat çekti.

“Krizler hoşgörü ortamı için zemin hazırlar”

Krizlerin hoşgörü ortamı için zemin hazırladığına inandığını belirten İbrahim Eren, pandeminin de kamu yayıncılarının bilgi, deneyim ve birikim paylaşımı açılarından değerli olduğunu iletti. Sadece topluma karşı değil, kurumsal açıdan da sorumluluklara dikkat çeken Eren, TRT'nin “Özü Sözü İnsan” yaklaşımı ile olası her krize hızlı şekilde cevap verdiğini ve insan odaklı yaklaşımı sadece toplumsal değil kurumsal olarak da yerine getirdiğini iletti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.