Dünyanın en büyük ve en küçük ülkeleri

Bulunmuş oldukları coğrafyalarda etki alanını geliştirmek isteyen çoğu ülke jeostratejik yönden kendini konumlandırırken demografik ve kültürel açıdan da elini güçlendirme çabasında. Coğrafi açıdan sahip olunan toprak ise bir nevi kader...

Uluslararası ilişkilerin şekillenmesinde ülkelerin sahip oldukları teknoloji kadar diplomasi etkinlikleri de önem arz ediyor. Bulunmuş oldukları coğrafyalarda etki alanını geliştirmek isteyen çoğu ülke jeostratejik yönden kendini konumlandırırken demografik ve kültürel açıdan da elini güçlendirme çabasında.

Ancak tüm bunların yanısıra ülkelerin sahip oldukları konumsal büyüklükler de dikkati çekiyor.

"Coğrafya kaderdir" sözünü pekiştirir mahiyette ülkelerin içerisinde bulundukları jeostratejik konum onların tüm teknik adımlarını ve ekonomik faaliyetlerini de tetikliyor.

Biz de bu satırlarda coğrafi açıdan bulundukları bölgede niteliklerinden ziyade niceliksel ülke konumlarına projeksiyon tutmak istedik.....

EN BÜYÜK YÜZ ÖLÇÜME SAHİP ÜLKELER

Dünya üzerinde en fazla toprağa sahip olan ülkelerin ilki Rusya olarak bilinmekte.

Rusya 17.098.242 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

Rusya Federasyonu'nun ardından dünya üzerindeki en büyük yüzölçümüne sahip olan ülke olarak karşımıza Kanada çıkıyor. 9.984.670 kilometrekarelik toprak büyüklüğüne sahip olan Kanada'nın başkenti ise dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında sayılan Ottawa.

Çin hem kalabalık nüfusu hem de 9.598.094 kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en geniş topraklara sahip olan 3. ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'den yaklaşık olarak 12 kat daha geniş toprağa sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti 23 eyalet, 2 geniş özerk bölge, Pekin, Şangay, Tianjin, Chongqing'ten oluşan 4 merkeze bağlı şehir ve 5 de özerk bölgeden oluşan bir idari sisteme sahip.

Amerika'nın Yüz ölçümü: 9.629.091 km2 ABD bu yüzölçümle dördüncü sırada bulunuyor. Devamında ise Brezilya'nın Yüzölçümü: 8.515.767 km2. Dünyanın yüzölçümü ve nüfus bakımından en büyük 5. ülkesi olarak karşımıza Brezilya çıkıyor. Ülke topraklarının 8.514.877 kilometrekarelik bir alanı kapladığı biliniyor.

Avustralya ise devamında yer alan ülke konumunda. Avustralya'nın Yüzölçümü: 7.692.024 km2. 7.692.024 kilometrekarelik yüzölçümü ile dünya üzerindeki en geniş topraklara sahip olan 6. ülke olarak öne çıkıyor.

Hindistan'ın Yüz ölçümü: 3.287.590 kilometrekare. Ülkenin 3.287.263 kilometrekarelik yüzölçümünde metrekare başına düşen insan sayısı ise oldukça fazla.

Arjantin'in Yüz ölçümü: 2.780.400 km2. Konum olarak Güney Amerika'nın güney kısmında yer alan bu ülke And Dağları ve Atlas Okyanusu arasında bulunuyor.Bulunduğu kıtanın en büyük 2. ülkesi olan Arjantin aynı zamanda dünyanın da 8. büyük toprak parçası olarak biliniyor. Ülkenin toplam yüzölçümü ise 2.780.400 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Kazakistan'ın Yüz ölçümü: 2.724.900 km2. Dünya üzerinde 7 adet bağımsız Türk devleti bulunuyor ve bunlardan birisi de Kazakistan Cumhuriyeti olarak karşımıza çıkıyor.Dünyanın en fazla toprağa sahip 9. ülkesi olan Kazakistan'ın başkentinin Nur Sultan (Astana) olduğu biliniyor. Ülkenin yüzölçümü ise 2.724.900 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Cezayir'in Yüz ölçümü: 2.381.741 km2. Cezayir veya diğer ismi ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Afrika kıtasının en büyük ikinci ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Toplam 2.381.741 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan ülke büyüklük bakımından Afrika'da Sudan'ın ardından geliyor.



YÜZ ÖLÇÜMÜ YÖNÜNDEN EN KÜÇÜK ÜLKELER



Toprak yüzölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkesi Vatikan.

Monako, Avrupa'nın ikinci en küçük ülkesidir, ilk sırada ise Vatikan yer alır. Aynı zamanda tek bir şehir ve ona bağlı bölgelerden oluşan bir şehir devletidir. Komşusu Fransa olan bu mikrodevlet Akdeniz ile de kıyıdır. En çok bilinen ve turist çeken semti ise Monte Carlo.

San Marino;Alpler'in kollarından biri olan Apenin Dağları'nda sadece 62 km2'lik yer kaplayan bir ülke. İtalya Yarımadası'nın kuzeyinde kalan ve tek komşusu İtalya olan bu ülkeye sadece kara yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Avrupa'nın en eski ülkesi olarak kabul ediliyor.

Nauru Büyük Okyanus'ta, Marshall Adaları'nın güneyinde, Avustralya'nın ise kuzeydoğusunda yer almakta. 21 km2'lik yüz ölçümü ile dünyanın en küçük ada ülkesidir. Tropikal iklimin egemen olduğu bu küçük ülke sahip olduğu fosfat yatakları ile ünlü.

Büyük Okyanus'ta üç büyük ada kümesi bulunuyor: Melanezya, Mikronezya ve Polinezya. Nauru Mikronezya ülkesi iken 26 km2'lik yüz ölçümüne sahip Tuvalu, Polinezya kümesi içinde yer alır. Deniz seviyesinden sadece 5 metre yüksekte olup küresel ısınma yüzünden sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Beyaz kumsallarıyla ünlü Maldivler irili ufaklı yüzlerce mercan adasından oluşur ve yüz ölçümü yaklaşık 300 km2. Adaların 300 kadarında yerleşim bulunmaktadır. Bunların üçte ikisinde Maldivliler yaşarken üçte biri otel ada olarak ülke turizmine hizmet eder.

Atlas Okyanusu'nun batısında, Venezuela'nın kuzeyinde, Karayipler bölgesinde yer alan St. Kitts ve Nevis ülkesi iki adadan meydana gelmekte. St. Kitts 168 km2, Nevis 93 km2 olmak üzere toplam yüz ölçümü 261 km2'dir. Başkenti ise St. Kitts adasındaki Basseterre şehri.

Hint Okyanusu'nda, Afrika'nın doğusunda yer alan ve bu kıtaya bağlı olan Seyşeller, yaklaşık 460 km2 yüz ölçümüne sahip, irili ufaklı 115 adacıktan oluşan bir ülkedir. Başkenti Victoria'nın da bulunduğu Mahe en büyük adasıdır ve ülke nüfusunun büyük bir kısmı burada yaşamakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.