Dünyanın Dört Bir Yanında Mevlid Kandili Kutlandı

İDDEF, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in dünyaya teşrifleri dolayısıyla dünyanın dört bir yanında Mevlid-i Şerif programları düzenledi.

Dünyanın farklı kıta ve ülkelerinde eğitim çalışmaları kapsamında kalıcı eser inşa ederek öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti veren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF),ilim yuvası medreselerinde ve mescitlerinde hocaları, öğrencileri ve Müslümanlar'ın katılımıyla Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Afrika, Asya ve Balkanlar'daGine, Fildişi Sahili, Benin, Sırbistan, Burkina Faso, Etiyopya, Tanzanya, Pakistan ve Endonezya olmak üzere 9 ülkede düzenlenen programlara akın eden Müslümanlar birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla bir araya gelerek, Allah Resulü ve insanlık için dua etti.

Program kapsamında yurt dışındaki medrese, mescit ve camilerde on binlerce öğrenci ve Müslüman halk bir sofrada buluşarak hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan sofralardaiftar yaptı, Mevlid-i Şerif'i Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve naatlarla idrak etti.

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