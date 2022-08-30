Dünyada ikinci vaka! Kardeşi kuyruğuna yapışık doğdu

Ankara'da Büşra Nur Yıldız'ın doğum yapan siyam cinsi kedisinin 2 yavrusundan birisi, kuyruğunda dişleri, tüyleri, iskelet sistemi, kemik yapısı oluşan ikinci bir yavru ile dünyaya geldi.

'Teratom' (canavar tümör) tanısı konulan kedi, kuyruğundaki ölü yavrunun operasyonla alınması sonucu sağlığına kavuştu.

Büşra Nur Yıldız'ın siyam cinsi kedisi, yaklaşık 4 ay önce doğum yaptı. Doğan 2 yavru kediden birinin kuyruğunda şişlik olduğunu fark eden Yıldız, veterinere başvurdu. Veterinerde yapılan kontrolde kedinin kuyruğunda; dişleri, tüyleri, iskelet sistemi, kanal hücreleri oluşan yavru taşıdığı ortaya çıktı. Yavru kediye 'teratom' (canavar tümör) tanısı konuldu. Kedi cerrahi operasyona alınarak, tümör temizlendi. Şu an 4 aylık olan kedi, sağlığına kavuştu.

'DÜNYADA BİLİNEN İKİNCİ VAKA'

Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekimlerden Emir Düzgören, kedi ile ilgili vaka bildirim raporu hazırlayacaklarını belirterek, "Yavruyu anesteziye uygun hale geldiğinde röntgene aldık ve içeride kemik benzeri dokular olduğu tespit edildi. Ardından çocuğun kuyruğunun alt bölümüne teratom tanısı konuldu. Çoğalan hücrelerden birinin bir tümör hücresine dönüşmesi sonucu oluşmuş. Bu çocukta hem deri, kıl, kemik, kanal hücrelerinin tamamı gelişen canavar tümör oluşmuş. Kardeşi gibi düşünebiliriz; ama tıbbi olarak aslında bir tümör. Bilinen tek vaka bildirimi bizim dışımızda yurt dışında var. Vaka bildirim raporu hazırlayacağız, bunu bilimsel dergilere göndereceğiz. İkinci vakanın da gerçekleştiğini dünyadaki tüm veteriner camiası bilecek. Operasyon çok başarılı geçti. Diğer kardeşi ile aynı, operasyon izi dahi kalmadı. Çok heyecanlandık. Muhtemelen meslek hayatımızda bir daha böyle bir vakaya denk gelmeyeceğiz. Belki Türkiye'de bile bir daha böyle bir vaka olmayacak. Bize denk geldi" dedi.

'KUYRUĞUNDA KARDEŞİNİ TAŞIMIŞ'

Büşra Nur Yıldız, kedisinin kuyruğunda şişlik ile doğduğunda çok tedirgin olduklarını belirterek, “İlk doğumundan itibaren kuyruğunda bir şişlik vardı. Birçok kliniğe götürdük; ama tanı koyulamadı, sadece kuyruğundan sıvı alındı. 2 aylıkken operasyonu gerçekleştiren hekimler ile tanıştık. Biraz daha kedinin büyümesini bekledik. İlk başta çok küçük olduğu için işlem yapmaya çekindik; ama takipleri yapıldı. Ameliyat başarılı geçti, şu an çok sağlıklı. Kuyruğunda kardeşini taşıyordu, biz de çok şaşırdık. Biz ne olacağını bilmiyorduk; ama çok şaşırdık zaten dünyadaki 2'nci vakaymış. İlk başta çok korktuk, tehlikeli bölgedeydi, şu an 4 aylık. İsmini de 'kuyruk' koyduk" ifadelerini kullandı.

DHA