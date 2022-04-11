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TIMETURK / YAŞAM / Dünyada 1000 tane kaldı

Dünyada 1000 tane kaldı

Ruanda hükümetinin, dağ gorillerinin daha iyi bir yaşam alanına sahip olabilmeleri için 255 milyon dolar bütçe ayırdığı bildirildi.

33 Dakika Önce
2022-04-11 17:18:59
Dünyada 1000 tane kaldı

The New Times'ın haberine göre, goriller için atılan adım kapsamında Volcanoes Ulusal Parkı yüzde 25 genişletilecek.

Ruanda Kalkınma Kurulu (RDB) tarafından yürütülen ve 255 milyon dolara mal olması beklenen proje ile park alanı insanların yaşadığı bölgeden ayrılacak ve 6 bin 620 hektarlık yeni bir tampon bölge oluşturulacak.

Tampon bölge sayesinde insanlar ile yaban hayvanlarının yaşam alanlarının ayrılması hedeflenirken bunun da dağ gorili nüfusunu olumlu etkileyeceği kaydedildi.

RDB'nin paylaştığı verilere göre, Ruanda'da 2010'da goril sayısı 480 iken 2016'da bu sayı 604'e yükseldi. Dünya genelinde toplam 1000 dağ gorilinin yaşadığı tahmin ediliyor. AA .

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