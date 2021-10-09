Dünyaca ünlü isimlerin az bilinen karanlık yüzleri
Tasarımcılardan çikolata üreticilerine ve otomobilleriyle ayağımızı yerden kesenlere kadar dünya tarihinde iz bırakan bazı önemli ve son derece tanınmış insanlar var. Fakat bu insanlar son derece gizemli bir geçmişe de sahip.
2021-10-09 11:39:16
William Cadbury
8 yıl boyunca kölelik karşıtı mücadele veren John Cadbury, 1824'Te Cadbury gıda şirketini kurdu. Kurduğu şirket, torunu William tarafından yönetiliyordu.
Şirketin 1900'lü yıllarda ithal ettiği çikolatanın yarısı Orta Afrika'da bulunan São Tomé ve Príncipe Adaları'ndan geliyordu. São Tomé ve Príncipe Adaları'ndaki işçiler son derece kötü şartlarda çalışıyordu.
William Cadbury, São Tomé ve Príncipe Adaları'ndan kakao ithal etmeyi ancak, yaşanan bir siyasi kargaşa sebebiyle sonlandırmak zorunda kaldı.
São Tomé ve Príncipe Adaları 1957 yılında 90 yaşındayken hayatını kaybetti.
Hugo Boss
İkinci Dünya Savaşı sırasında Hugo Boss, zorla 140 kişiyi çalıştırarak şirketin karlılık oranını artırdı. Hugo Boss'un ofisinde Hitler ile çekildiği bir fotoğraf da yer alıyordu.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Hugo Boss, Nazi Almanyası'ndan çıkar sağlayan bir kişi olarak düşünüldü ve oy verme hakkı elinden alındı.
Hugo Boss 1948 yılında 63 yaşındayken diş apsesi sebebiyle yaşamını yitirdi.
2011'de Hugo Boss şirketi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi yönetimi altında Hugo Boss tarafından zarar gören kişilerden özür dilediğini duyuran bir açıklama yaptı.
Alfred Nobel
Dinamitin de mucidi olan İsveçli kimyager Alfred Nobel servetini barut ve top silahı üreterek elde etti.
1896 yılında 63 yaşındayken yaşamını yitiren Alfred Nobel, bir gün gazetede okuduğu bir ölüm ilanından sonra acılarından kurtulmak için tüm servetini bağışlama kararı aldı.
Coco Chanel
Fransız tasarımcı Coco Chanel bir Nazi ajanıydı ve Birleşik Krallık'ı savaştan vazgeçmesi için ikna etmeye çalışıyordu.
Nazi Almanyası, Coco Chanel'in ülkesini kırıp geçirirken o, Hitler'in askeri istihbarat bölümünde çalışıyordu.
Biyografi yazarı Hal Vaughani, kod adı Westminster olan Coco Chanel'in Hitler'e yardımcı olabilecek potansiyel ajanlarla bilgi paylaşımı yapıyordu.
Savaştan sonra idam edilmesi beklenen Coco Chanel, Winston Churchill'in araya girmesiyle beraber kurtuldu. Coco Chanel 1971 yılında 87 yaşındayken yaşamını yitirdi.
Georges Gilles de la Tourette
Son derece önemli bir keşif yapmış olsa da hastaları Georges Gilles'ten pek de memnun değildi.
1893'te tedavi ettiği bir kadın hasta, Georges Gilles'i başından vurdu.
Saldırıyı gerçekleştiren kadın, Georges Gilles tarafından hipnoz edildiğini ve kontrolden çıktığını savundu.
Fransız Georges Gilles saldırında kurtuldu ve 1904 yılında 46 yaşındayken İsviçre'nin Lozan kentinde bir psikiyatri hastanesinde yaşamını yitirdi.
William Boeing
William Boeing son derece faşist biriydi.
ABD'nin Seattle eyaletinde yaşayan William Boeing, müteahhitlere siyahi bireylere satmamaları koşuluyla yapacakları binlerce ev için banka teminatı sözü verdi.
William Boeing'in yaşadığı bölgedeki kurallara göre de beyaz olmayan bireylere ev satışı yapmak yasaktı.
William Boeing 1956 yılında 74 yaşındayken hayatını kaybetti.
Henry Ford
Dünya için son derece değerli keşiflere imza atan Henry Ford gerçekte bir Yahudi düşmanıydı.
1918'de Henry Ford, The Dearborn Independent adlı bir gazetenin sahibi oldu ve gazetede ABD'yi etki altına alan Yahudi komplolarından bahseden makaleler yayınlattı.
1938 yılında yaşamını kaybeden Henry Ford, bu tarihten 8 yıl önce, Nazi Almanyası tarafından yabancılara verilen en yüksek onur ödülü olan Alman Kartal Nişanı aldı.
John Harvey Kellogg
John Harvey Kellogg seksin, kişiyi fiziksel ve duygusal olarak yaraladığına inanıyordu. Bu sebeple kendi evliliğinde de erkeklik görevlerini yerine getirmedi.
Görev yaptığı sağlık evinde dondurucu suya batırılan ve şok tedavisi uygulanan hastalar yüzünden de günaha girdiğini düşünüyordu. Kellogg 1943 yılında 91 yaşındayken hayatını kaybetti.
Cecil Rhodes
Cecil Rhodes, Afrika'nın güney kısmında Rodezya devletini (günümüzde Zimbabve ve Zambiya) kurmak için fetihler gerçekleştirdi.
Son derece faşist karakterli olan Cecil Rhodes, beyaz insanların dünyanın doğal liderleri olduğunu düşünüyor ve İngiliz himayesinde yönetilen bir dünyanın insanlık adına daha iyi olacağına inanıyordu.
Günümüzde Güney Afrika'da bulunan Rhodes Üniversitesi de adını Cecil Rhodes'ten almıştır.
Cecil Rhodes'in heykelleri Cape Town Üniversitesi ve Oxforn Üniversitesi'nde de yer alıyor.
Cecil Rhodes 1902 yılında 48 yaşındayken yaşamını yitirdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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