Dünyaca ünlü isimlerin az bilinen karanlık yüzleri

William Cadbury

8 yıl boyunca kölelik karşıtı mücadele veren John Cadbury, 1824'Te Cadbury gıda şirketini kurdu. Kurduğu şirket, torunu William tarafından yönetiliyordu.

Şirketin 1900'lü yıllarda ithal ettiği çikolatanın yarısı Orta Afrika'da bulunan São Tomé ve Príncipe Adaları'ndan geliyordu. São Tomé ve Príncipe Adaları'ndaki işçiler son derece kötü şartlarda çalışıyordu.

William Cadbury, São Tomé ve Príncipe Adaları'ndan kakao ithal etmeyi ancak, yaşanan bir siyasi kargaşa sebebiyle sonlandırmak zorunda kaldı.

São Tomé ve Príncipe Adaları 1957 yılında 90 yaşındayken hayatını kaybetti.

Hugo Boss

Naziler ile olan ilişkisinden karlı çıkan tek isim Coco Chanel değildi. Hugo Boss, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi için üniformalar dikerek servet kazandı.



İkinci Dünya Savaşı sırasında Hugo Boss, zorla 140 kişiyi çalıştırarak şirketin karlılık oranını artırdı. Hugo Boss'un ofisinde Hitler ile çekildiği bir fotoğraf da yer alıyordu.



İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Hugo Boss, Nazi Almanyası'ndan çıkar sağlayan bir kişi olarak düşünüldü ve oy verme hakkı elinden alındı.



Hugo Boss 1948 yılında 63 yaşındayken diş apsesi sebebiyle yaşamını yitirdi.



2011'de Hugo Boss şirketi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi yönetimi altında Hugo Boss tarafından zarar gören kişilerden özür dilediğini duyuran bir açıklama yaptı.