Dünya'yı yine jeomanyetik fırtına vurdu

Güneş döngüsünün maksimum noktasına yaklaşıyoruz ve jeomanyetik fırtınalar artıyor. Bunun son kanıtı, sadece iki gün önce yaşandı...

Giderek hakkında daha sık uyarılar gördüğümüz jeomanyetik fırtınalardan da tahmin edebileceğimiz gibi, Güneş yavaş yavaş döngüsünün maksimum noktasına yaklaşıyor. Yıldızımız daha aktif hale geldikçe, Güneş Sistemi'ne koronal kütle atımı (CME) şeklinde daha fazla yüklü parçacık yayıyor. Bu olayların en sonuncusu, geçtiğimiz günlerde, 15 ve 16 Ağustos'ta Dünya'ya çarptı.

Dünya'ya çarpan yüklü parçacıkların artması jeomanyetik bir fırtınaya neden oluyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin Uzay Hava Tahmin Merkezi, güçlü bir fırtına ve ardından, devam eden akışın neden olduğu daha ılımlı bir fırtına yaşandığını açıkladılar. Geçtiğimiz gün, CME'nin öncesinde harekete geçen yüksek hızlı koronal akıntının neden olduğu küçük bir fırtınayla birlikte aktivitede bir miktar artış görüldü.

Uzay Hava Tahmin Merkezi tarafından bir bildiride yazılana göre "G3 [güçlü] bir fırtınanın teknolojimiz üzerindeki etkileri genellikle minimum düzeydedir. Bununla birlikte, bir G3 fırtınası, aurora'yı normal kutup yerleşiminden uzaklaştırma potansiyeline sahiptir ve diğer faktörler bir araya gelirse, aurora Pennsylvania, Iowa'nın kuzey Oregon'a kadar olan kısımlarında görülebilir.”

İskandinavya'da Gün batımından hemen sonra ve Kuzey Amerika'da gecenin daha ilerleyen saatlerinde farklı aktivite dalgaları Dünya'nın manyetosferini "yıkaması" ile auroral aktivitenin zirveye ulaştığı da açıklanmış durumda...

Kaynak: chip.com .