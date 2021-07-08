Dünya yetimleri biz bekler

Yetim Vakfı, hayırseverlerin bağışlayacağı kurban hisseleri ile Türkiye ile birlikte 24 farklı ülkede ihtiyaç sahibi yetim çocuklar ve ailelerine bayram sevinci yaşatacak.

“Kurban İbadet Yetim Emanet” sloganıyla yola çıkan Yetim Vakfı, Türkiye ile birlikte 24 ülkede ihtiyaç sahibi olan yetim çocuklar ve ailelerine ulaşmayı hedefliyor.

Yetim Vakfı kurbanların yurtdışı hisse bedeli 750 lira, yurt içi ise 1,500 lira olarak belirleyerek yapılan bağışlarla kurban alımlarına devam ediyor.

Hayırseverlerin kurban hisselerini Afrika, Asya ve Ortadoğu ve Kafkasya'da yoksullukla mücadele eden 24 ayrı ülkede kurban hisselerinin dağıtımında öncelikli olarak ihtiyaç sahibi yetim, öksüz çocuklar ve aileleri, yetimhane ve kimsesiz çocukların bulunduğu yurtlar ile anne ve babası olsa dahi sevgi ve şefkatten mahrum olan sosyal yetimlerin yüzlerini güldürecek.

‘Emanetlerinizi mağdur bölgelere ulaştırıyoruz'

Bağışlanan kurban hisseleri Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok noktasında ihtiyaç sahiplerine teslim edilerek, bayram sevincini yaşamaları sağlanacak. Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ettiğini ifade eden Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, ‘'Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgelerde bulunan yetim, öksüz, terk edilmiş ve sosyal yetimler ile yetimhaneler öncelikli olarak dikkate alıyoruz.''

‘Çalışma sahamızda 1 milyar çocuk bulunuyor'

BM verilerine göre dünyada 200 milyon civarı yetim çocuk bulunuyor. Kuzey Kore, Çin, Myanmar veya bazı Ortadoğu ülkelerinden veri alınamadığını ve Hindistan gibi kalabalık ülkelerde çocukların %30'dan fazlasının kaydedilmediğini söyleyen Murat Yılmaz, STK tahminlerinin 400 milyon civarında olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte sosyal yetimler ve korumaya muhtaç çocukları eklediğimizde bu rakam 1 milyara ulaşıyor. Kurban emanetlerinizi gücümüzün yettiği kadarıyla bu çocuklara ve ailelerine ulaştıracağız.''

‘Kurban ümmet buluşmasıdır'

Pandemiden dolayı geçen sene olduğu gibi bu sene de hac ibadetinin sınırlı sayıda ifa edileceğini söyleyen Yılmaz, ‘'İnsanlar Kabe'nin etrafında hac buluşmasıyla bir araya gelirlerken biz de o tabloyu, bir ümmet buluşması şekline çevirecek olan kurban buluşmasını önemsiyoruz. Yani kurban keseceğimiz 24 ülkede bu ümmet buluşmasının bir parçası olmayı murad ediyoruz.

Bayramda yetimler Sevinecek

Yetim Vakfı, bu yıl Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında kurban kesimi için açlık, kıtlık, savaş ve hastalık gibi nedenlerle pek çok can kaybının yaşandığı ve yetim ailelerinin yoğunlukta bulunduğu ülkelerde kurban dağıtımı gerçekleştirecek.

Kesimler şu ülkelerde yapılacak: Afganistan, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Çad, Endonezya-Açe, Filipinler-Moro, Filistin, Gana, Gürcistan, Moğolistan, Kenya, Mali, Nepal, Nijer, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka, Somali, Suriye, Tanzanya, Tayland-Patani ve Togo.

Yetimler bayramı bekliyor

Yetim Vakfı, ayrıca bayram sabahını dört gözle bekleyen yetim çocuklara bayramlık ulaştıracak.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da yetim çocukları sevindireceklerini ifade eden Yılmaz, ‘'Hayırseverler 750 TL kurban bağışın yanına 200 TL ile bir yetimi de giydirerek sevindirebilecek. Bir kurban bir bayramlık bedeli 950 TL''

Yetim Vakfı aracılığıyla kurban hisselerini yetimler için bağışlayacak hayırseverler, bayramın ikinci günü saat 23:59'a kadar vakfın internet sitesi yetimvakfi.org.tr üzerinden kurban bağışlarını gerçekleştirebilecek. Daha fazla bilgi almak için 0212 970 60 60 numarayı arayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.