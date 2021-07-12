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TIMETURK / YAŞAM / Dünya, asteroidlerden çok çekmiş!

Dünya, asteroidlerden çok çekmiş!

ABD'de yapılan bir araştırma, Dünya'ya 3,5 ila 2,5 milyar yıl önce her 15 milyon yılda bir, şehir büyüklüğünde asteroitlerin çarptığını ortaya koydu.

2 Saat Önce
2021-07-12 19:01:35
Dünya, asteroidlerden çok çekmiş!

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ABD'de Southwest Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğü araştırmada, yeni bir modelleme çalışması ile yerküre katmanı verisi, karşılaştırmalı olarak analiz edildi.

Araştırma, 2,5 ila 3,5 milyar yıl önce Dünya'nın, her 15 milyon yılda bir, şehir büyüklüğünde asteroitlerin "bombardımanına" uğradığını ortaya koydu.

Bu asteroitlerin, dinozorları yok eden asteroitten önemli ölçüde daha büyük olduğu sonucuna varıldı. Çarpmaların yarattığı kraterlerin şimdiye kadar yok olduğu, ancak izlerine yeryüzünde küre şeklindeki camsı parçacıklarda hala rastlanabileceği açıklandı.

"Dünya'nın yüzeyinin gelişimini kökten değiştirdi"

Araştırma ekibinden fizikçi Simone Marchi, kozmik çarpmaların herkesçe bilinmesine rağmen görmezden gelinen bir gerçek olduğuna dikkat çekti.

Kozmik çarpmaların sayısı ve şiddeti konusunda detaylı bilgiden yoksun olunmasının, konunun görmezden gelinmesine neden olduğunu anlatan Marchi, "Bu enerjik olaylar muhtemelen Dünya'nın yüzeyinin ve atmosferinin gelişimini kökten biçimde değiştirdi" dedi.

Marchi, 3,5 ila 2,5 milyar yıl önce her 15 milyon yılda bir Dünya'ya çarpan bu asteoritlerin, Chicxulub Krateri gibi etki yarattığını söyledi.

Araştırmanın ayrıntıları Goldschmidt JeoKimya Konferansı'nda sunuldu.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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